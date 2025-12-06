La Tricolor ya tiene claro el camino que deberá recorrer en la primera fase del Mundial 2026. Tras el sorteo celebrado el 5 de diciembre en Washington, quedó definido el calendario de sus tres compromisos iniciales.
Esto es lo que gastaría un colombiano para ver a la Selección en el Mundial 2026
Aston Villa 2, Arsenal 1: la Premier League se pone al rojo vivo
Juegos Bolivarianos 2025: La colombiana Emily Minante gana oro en natación artística individual
La Selección estará por dos ciudades mexicanas y en Miami. Colombia compartirá el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia o la República del Congo, y disputará la fase de grupos en tres estadios muy distintos entre sí.
Hard Rock Stadium
El Hard Rock Stadium, escenario de la final de Copa América 2024 que Colombia disputó contra Argentina, volverá a recibir a la Selección. Esta vez, será para un enfrentamiento de alta intensidad frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
El recinto deportivo inaugurado en 1987, puede albergar cerca de 65.000 espectadores y será uno de los más activos del torneo, pues harán cuatro partidos de fase de grupos, uno de 16avos, un duelo de cuartos y el partido por el tercer lugar. Colombia jugará allí el sábado 27 de junio a las 6:30 p.m.
Estadio Azteca
Pero antes el primer rival será Uzbekistán, el 17 de junio a las 9:00 p.m., en el Estadio Azteca. Con capacidad para 83.000 aficionados e inaugurado en 1966, el Azteca es reconocido por haber albergado finales históricas.
Estadio de Zapopan
Tras iniciar en Ciudad de México, la Tricolor continuará en territorio mexicano, pero esta vez en Guadalajara. El Estadio de Zapopan, inaugurado en 2010, llama la atención por su diseño esférico y su particular construcción sobre un terreno elevado.
Con 48.000 localidades y a 1.700 metros de altitud, será el escenario para el duelo contra el rival aún por definir entre Jamaica, Nueva Caledonia o la República del Congo. Este encuentro está programado para el 23 de junio a las 9:00 p.m.
Calendario oficial de Colombia en el Grupo K
Fecha 1: Colombia vs. Uzbekistán
Miércoles 17 de junio — 9:00 p.m. (COL)
Estadio Azteca — Ciudad de México
Fecha 2: Colombia vs. Jamaica/Nueva Caledonia/República del Congo
Martes 23 de junio — 9:00 p.m. (COL)
Estadio de Guadalajara — Zapopan
Fecha 3: Colombia vs. Portugal
Sábado 27 de junio — 6:30 p.m. (COL)
Hard Rock Stadium — Miami