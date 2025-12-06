La Tricolor ya tiene claro el camino que deberá recorrer en la primera fase del Mundial 2026. Tras el sorteo celebrado el 5 de diciembre en Washington, quedó definido el calendario de sus tres compromisos iniciales.

La Selección estará por dos ciudades mexicanas y en Miami. Colombia compartirá el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia o la República del Congo, y disputará la fase de grupos en tres estadios muy distintos entre sí.

Agencia EFE Momento en el que salió Colombia en el sorteo del Mundial.

Hard Rock Stadium

El Hard Rock Stadium, escenario de la final de Copa América 2024 que Colombia disputó contra Argentina, volverá a recibir a la Selección. Esta vez, será para un enfrentamiento de alta intensidad frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El recinto deportivo inaugurado en 1987, puede albergar cerca de 65.000 espectadores y será uno de los más activos del torneo, pues harán cuatro partidos de fase de grupos, uno de 16avos, un duelo de cuartos y el partido por el tercer lugar. Colombia jugará allí el sábado 27 de junio a las 6:30 p.m.

X @orvesays Hard Rock Stadium jugará Colombia contra Portugal en el Mundial 2026

Estadio Azteca

Pero antes el primer rival será Uzbekistán, el 17 de junio a las 9:00 p.m., en el Estadio Azteca. Con capacidad para 83.000 aficionados e inaugurado en 1966, el Azteca es reconocido por haber albergado finales históricas.

No había visto este documental del Estadio Azteca, desde la construcción en 1966 hasta el Mundial del 70, del 86 y ahora de 2026 para ser el primer coloso en celebrar tres Copas del Mundo.



Piel chinita con este hermoso video. 🇲🇽❤️



pic.twitter.com/pvY5A7XxvM — Roberto Haz (@tudimebeto) December 6, 2025

Estadio de Zapopan

Tras iniciar en Ciudad de México, la Tricolor continuará en territorio mexicano, pero esta vez en Guadalajara. El Estadio de Zapopan, inaugurado en 2010, llama la atención por su diseño esférico y su particular construcción sobre un terreno elevado.

Facebook Estadios de México Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

Con 48.000 localidades y a 1.700 metros de altitud, será el escenario para el duelo contra el rival aún por definir entre Jamaica, Nueva Caledonia o la República del Congo. Este encuentro está programado para el 23 de junio a las 9:00 p.m.

¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐱𝐭𝐮𝐫𝐞!



Todo 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 para la 𝐂𝐎𝐏𝐀 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔 🏆



🗓️ 17 de junio 🆚 🇺🇿, 🕙10:00 p.m. (hora EST), Estadio Azteca, Ciudad de México.

🗓️ 23 de junio 🆚 Ganador Play-off 1, 🕙10:00 p.m. (hora EST), Estadio… pic.twitter.com/zl23OLHE2B — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 6, 2025

Calendario oficial de Colombia en el Grupo K

Fecha 1: Colombia vs. Uzbekistán

Miércoles 17 de junio — 9:00 p.m. (COL)

Estadio Azteca — Ciudad de México

Fecha 2: Colombia vs. Jamaica/Nueva Caledonia/República del Congo

Martes 23 de junio — 9:00 p.m. (COL)

Estadio de Guadalajara — Zapopan

Fecha 3: Colombia vs. Portugal

Sábado 27 de junio — 6:30 p.m. (COL)

Hard Rock Stadium — Miami