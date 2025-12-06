Tras el sorteo oficial de la Copa Mundo 2026, miles de colombianos ya comenzaron a planear su viaje para acompañar a la Selección dirigida por Néstor Lorenzo.

Obviamente con estadios distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México, la logística para asistir requiere anticipación, presupuesto y algunos trámites obligatorios.

¿Cuánto cuesta sacar la visa estadounidense para los colombianos?

El requisito inicial para cualquier hincha es completar los procesos migratorios. Tanto la visa estadounidense como la canadiense mantienen costos cercanos al millón de pesos, considerando los pagos exigidos por cada embajada y los tiempos de aprobación. Sin este trámite, asistir a los partidos será imposible.

¿Cuánto cuesta el hospedaje en las ciudades en donde se realizará el Mundial 2026?

Ahora bien, el Mundial contará con 16 sedes, lo que permitirá a los aficionados visitar una amplia variedad de destinos turísticos. No obstante, las ciudades más concurridas como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México o Toronto registrarán un aumento significativo en las tarifas hoteleras durante el torneo.

En estas zonas, el valor de una noche de hotel puede variar entre 100 y 500 dólares, dependiendo del tipo de hospedaje y su ubicación.

Para reducir gastos, muchos viajeros optarán por alternativas como hostales o arriendos temporales en plataformas tipo Airbnb, opciones que suelen ser más económicas, aunque con disponibilidad limitada. La recomendación general es reservar con varios meses de anticipación para evitar incrementos de última hora.

Asimismo, la alimentación es importante. Comer fuera del estadio también representa un gasto elevado. En los tres países anfitriones, un plato en un restaurante económico suele costar entre 10 y 20 dólares.

Quienes prefieran comida rápida o mercados locales podrían gastar un poco menos, pero en promedio un viajero colombiano invertirá entre 30 y 50 dólares diarios solo en alimentación.

También está el tema de la movilidad. Moverse en las ciudades anfitrionas no es costoso si se utiliza transporte público. Los tiquetes de metro o autobús rondan los 2 a 3 dólares por trayecto. Sin embargo, quienes decidan usar taxis, aplicaciones de transporte o alquilar un vehículo verán cómo el gasto aumenta rápidamente.

Además, debido a la distancia entre las sedes, muchos aficionados necesitarán tomar vuelos internos, lo que ampliará considerablemente el presupuesto total.

¿Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026?

Las boletas para los partidos del Mundial 2026 tendrán valores que irán desde 60 hasta 6.000 dólares, dependiendo del partido, la fase del torneo y la categoría de la entrada.

Es importante recordar que las entradas para los eventos de la FIFA se venden únicamente a través de fifa.com, sin intermediarios autorizados. En los próximos días iniciará la venta oficial de los partidos ya definidos tras el sorteo.