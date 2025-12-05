Esta semana, en vísperas del sorteo del Mundial del próximo año, Panini America reveló la portada dedicada a Canadá y Estados Unidos de su colección de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lea: Sorteo del Mundial 2026: comienza el camino

Se trata de un diseño especial que rinde homenaje a Canadá y Estados Unidos para engalanar la edición coleccionable de su legendario álbum de cromos.

Millones de aficionados podrán volver a disfrutar de esta tradición con motivo de la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026. La colección de cromos de la Copa Mundial de la FIFA™ de Panini lleva más de cincuenta años (desde 1970) haciendo rindiendo homenaje a los jugadores y las selecciones que se enfrentan por conquistar el título más codiciado del deporte.

Lea: Embajada de Estados Unidos en Panamá habilita citas de visa para colombianos que van al Mundial 2026

El Mundial del próximo año contará con la participación de 48 selecciones, por lo que esta será también la mayor colección de cromos de Panini de la historia.

Cortesía Adidas Este será el balón del Mundial 2026.

“La portada de Canadá y Estados Unidos refleja el colorido estilo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el emblema oficial de la competición y el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como elementos principales, combinados con la imagen de la inconfundible chilena del italiano Carlo Parola, adoptada como logotipo oficial de Panini en 1965″, explica Panini en un comunicado.

Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection! pic.twitter.com/lXIpUT5N9M — Panini America (@PaniniAmerica) December 3, 2025

Panini publicará la portada mundial del álbum de cromos en los próximos meses, antes de que empiece la competencia, que irá del 11 de junio al 19 de julio.

También anunció que lanzará otra portada especial con México como protagonista. “Se trata de la primera vez que Panini dedica una portada a una región organizadora de la principal competición de la FIFA y su presentación coincide con el inicio de una campaña de preventa durante un tiempo limitado en Amazon”, indicó en un comunicado.

Lea: Fifa planea revisar tiros de esquina y las segundas amarillas con el VAR en el Mundial, según The Times

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, destacó que “el álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados, generando entusiasmo en todo el mundo y creando momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición”.

Qué tendrá el álbum Panini del Mundial 2026

Estas son algunas de las cosas nuevas que traerá la nueva edición del álbum de cromos:

Más de 110 páginas.

980 figuritas, la mayor cantidad hasta ahora.

Sobres con siete figuritas.

Edición especial para México.

Diseño especial de estampado.

Secciones especiales.

Cromos especiales.

Coleccionables online.

Desde cuándo y dónde se puede comprar el álbum Panini del Mundial 2026 en Colombia

Panini aún no ha informado la fecha de lanzamiento del álbum, pero algunos expertos en el tema apuntan a que será después de marzo de 2026, aunque la preventa podría ser desde enero próximo para algunos países.

Lea: Colombia, lista para el sorteo del Mundial: así fue su camino en la Eliminatoria

En Colombia, la cuartilla se podrá conseguir en la tienda oficial de Panini Colombia, ubicada en el centro comercial Gran Estación en Bogotá. También suele ser vendido por almacenes de cadena.

Precio del álbum del Mundial 2026

Se especula que el álbum en tapa blanda costaría unos 11 000 pesos colombianos, mientras que el tapa dura estaría en 50 000. Sin embargo, Panini no ha revelado los precios.