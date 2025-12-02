La selección colombiana de fútbol terminó en el tercer lugar de la Eliminatoria Suramericana al Mundial de 2026, pero su camino a la Copa del Mundo estuvo lleno de altibajos y por eso el equipo de Néstor Lorenzo sólo aseguró su clasificación en la penúltima jornada.

Los colombianos sumaron 28 puntos, once menos que la líder Argentina, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas. El equipo terminó con una diferencia de gol de +10 al anotar 28 veces y encajar 18 tantos.

Las grandes figuras colombianas fueron el extremo Luis Díaz, segundo artillero de la Eliminatoria Suramericana con siete tantos, y el creativo James Rodríguez, mayor asistidor con siete pases de gol.

Una base constante

Desde el comienzo de la Eliminatoria, en septiembre de 2023, el argentino Lorenzo encontró una base para su equipo que se ha mantenido desde entonces.

Nombres como el del portero Camilo Vargas; los defensores Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí; los centrocampistas Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez, y el extremo Luis Díaz se volvieron habituales en el equipo titular de Colombia.

Con el avance del torneo se fueron sumando otros futbolistas que encontraron su hueco entre los elegidos por Lorenzo, como es el caso del lateral Johan Mojica y del volante Jhon Arias.

El único “pero” de Lorenzo en la conformación de su equipo estuvo en la posición de centrodelantero, pues ninguno de los número nueve en los que confió el técnico logró afianzarse en el once titular.

Al final el puesto se lo quedó el ariete Luis Suárez, que en el último partido de las eliminatorias aprovechó su titularidad y anotó cuatro goles en la victoria 3-6 sobre Venezuela.

De cal y arena

Colombia arrancó la Eliminatoria con buen juego y buenos resultados en las primeras jornadas, en las que venció por 1-0 a Venezuela e igualó 0-0 con Chile en Santiago, 2-2 con Uruguay en Barranquilla y 0-0 con Ecuador en Quito.

El mejor momento del equipo llegó el 16 de noviembre de 2023, en la quinta jornada, cuando se impuso por 2-1 a Brasil con un doblete de Díaz y venció a ‘la Canarinha’ por primera vez en un partido de Eliminatoria, dejando ver un gran fútbol asociativo que tenía como principales ejes a Díaz y James.

El equipo venció por 0-1 a Paraguay en Asunción cinco días después, con lo que terminó esta etapa de la Eliminatoria en el tercer lugar con 12 puntos, a uno de Uruguay y a tres de la líder Argentina.

Luego de ese partido llegó un parón de diez meses, en medio del cual se disputó la Copa América, en la que fue subcampeón tras perder la final por 1-0 con Argentina.

Esa derrota supuso un golpe muy duro para la selección cafetera, pero el equipo pareció mantener el ímpetu que mostró en el torneo continental, igualó 1-1 con Perú en Lima el 6 de septiembre y cuatro días después obtuvo revancha al vencer por 2-1 a Argentina en Barranquilla.

En la doble jornada de octubre, el equipo empezó a mostrar sus costuras y cayó por 1-0 con Bolivia en El Alto, un partido en el que el rival tuvo un jugador menos durante más de 70 minutos.

Sin embargo, el partido contra Chile, que terminó con una goleada por 4-0, pareció disipar las dudas dejadas ante ‘la Verde’, pero todo fue un espejismo porque después se quedó sin frenos y cayó al precipicio.

Primero fue la derrota por 3-2 con Uruguay en Montevideo el 14 de noviembre y, cuatro días después, la caída por 0-1 con Ecuador en casa, dos partidos en los que no se vio la mejor versión del equipo.

En marzo llegó la derrota por 2-1 con Brasil como visitante y el empate 2-2 en casa con Paraguay, a los que se sumaron el 0-0 con Perú en Barranquilla y el 1-1 con Argentina en Buenos Aires.

El día más importante para Colombia fue el 4 de septiembre porque rompió la racha de seis partidos sin ganar y con su victoria por 3-0 como local ante Bolivia clasificó a su séptima Copa del Mundo.