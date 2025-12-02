El ciclismo de pista colombiano vivió un arranque arrollador en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, demostrando una vez más su potencia colectiva. En la prueba de velocidad por equipos femenina, el trío Juliana Gaviria, Stefany Cuadrado y Yarli Mosquera entregó una actuación contundente y se colgó la medalla de oro con un tiempo de 49.001 segundos, imponiéndose con claridad sobre Venezuela (51.543) y Chile (52.212).

Poco después, en la velocidad por equipos masculina, el equipo integrado por el barranquillero Cristian Ortega, Kevin Quintero, Ruben Murillo y Santiago Ramírez refrendó el dominio colombiano con un registro ganador de 43.798 segundos, asegurando el segundo oro del día tras superar por estrecho margen a Venezuela (43.996). Chile se llevó el bronce con 46.986.

“Bastante feliz. Es una prueba que a mí me da muchísima ilusión y gracias a Dios las cosas se dieron, el equipo fluyó bastante bien y logramos quedarnos con la medalla de oro en la final”, dijo Ortega.

“Viendo como fueron los pasados Juegos Olímpicos de París, estoy bastante ilusionado con este nuevo ciclo olímpico y la idea es clasificar al equipo en general a las próximas justas. Sería una ilusión muy grande y sé que podemos lograr cosas importantes”, agregó.

La tercera medalla dorada llegó en la persecución por equipos masculina, donde la cuarteta conformada por Anderson Arboleda, Brayan Sánchez, Bryan Gómez y Juan Esteban Arango completó los 4.000 metros en 3 minutos, 58.274 segundos, con lo cual se impusieron a Chile (4:02.170) y Venezuela (4:04.918) y cerraron un debut soñado en la pista.

Con esos tres oros —dos en velocidad por equipos (masculina y femenina) y uno en persecución por equipos masculina— la delegación colombiana de ciclismo en pista brilló en la primera jornada en la VIDENA, reafirmando su jerarquía regional.

El inicio no pudo ser más auspicioso: el equipo nacional demostró cohesión, potencia y control, arrancando con paso firme su camino en estos Juegos.