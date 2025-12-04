Colombia aguarda con una mezcla de expectación y ambición el sorteo del Mundial de 2026, un torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol con 48 selecciones en competencia. En el país ya se respira la ilusión de una generación que busca dejar atrás las dudas recientes y recuperar el brillo internacional, mientras todas las miradas se dirigen a Washington, donde hoy la Fifa definirá la hoja de ruta hacia la Copa del Mundo.

El sorteo se iniciará este jueves a las 12 p. m. en el The Kennedy Center, escenario cedido por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que se convertirá por un día en el epicentro global del deporte. Allí se distribuirán los 48 clasificados en 12 grupos de cuatro equipos, extraídos de los cuatro bombos que determinan el nivel competitivo. Colombia figura en el ‘Bombo 2’, acompañada de selecciones de peso como Uruguay, Croacia, Marruecos o Suiza, un lugar que refleja su estatus internacional y abre la puerta a un grupo exigente, pero también superable.

El ‘Bombo 1’ reúne a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, junto a gigantes como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra o España. Más abajo aparecen contendientes emergentes y tradicionales en los ‘Bombos 3 y 4’, donde aguardan selecciones africanas, asiáticas y varias que aún buscan su cupo en las repescas de marzo (ver infografía).

El torneo estrenará una ronda de dieciseisavos de final y eleva a 104 los partidos. Las particularidades del sorteo también incluyen la asignación de los anfitriones a los grupos A, B y D, así como la separación de potencias para impedir cruces tempranos.

Colombia, que estará representada hoy en el The Kennedy Center por el DT Néstor Lorenzo y Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), conocerá hoy su primer gran desafío. El calendario completo llegará un día después, pero la ilusión ya empezó a rodar.

Sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Estrellas del deporte y la música

La FIFA ha elegido al excapitán inglés Rio Ferdinand como presentador del sorteo, que contará sobre el escenario con leyendas de los cuatro grandes deportes estadounidenses: Tom Brady (fútbol americano), Shaquille O’Neal (baloncesto), Wayne Gretzky (hockey hielo) y Aaron Judge (béisbol).

En paralelo habrá un espectáculo con los artistas Andrea Bocelli, Village People -autores de ‘YMCA’, el himno de campaña de Trump-, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, presentado por la modelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramirez.

Infantino, Trump y un premio a medida

El sorteo contará además con la asistencia de los tres mandatarios anfitriones, la mexicana Claudia Sheinbaum, el canadiense Mark Carney y Trump, aunque los focos estarán puestos sobre la estrecha relación que mantienen el estadounidense y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Infantino aprovechará el evento y el escenario para entregar el Premio FIFA de la Paz, un reconocimiento que todo el mundo espera que sea para Trump.

De hecho, el presidente de la FIFA anunció la creación del premio después de que Trump no fuera galardonado con el Nobel de la Paz, con gran decepción por parte del mandatario.

“Será el torneo de fútbol más grande, seguro y extraordinario de la historia”, ha afirmado Trump, muy implicado en la organización del evento y que en el Mundial de Clubes de la FIFA ya entregó el trofeo de campeón al Chelsea junto a Infantino.