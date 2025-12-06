Alístese y prepare todo, porque ya se conoce oficialmente los días, horas y ciudades donde la selección Colombia jugará sus partidos en la fase de grupos del Mundial 2026.

El equipo nacional tendrá su debut ante Uzbekistán, el próximo 17 de junio, a partir de las 9 p. m., hora de nuestro país, en el Estadio Azteca, de Ciudad de México.

Luego, en la segunda jornada, ‘la Amarilla’ chocará ante el ganador del repechaje internacional entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, el 23 de junio, a las 9 p. m., hora de Colombia, en Guadalajara.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo cerrarán su participación en la primera fase del torneo ecuménico contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, el 27 de junio, en Miami.

En caso de pasar de ronda, los partidos del combinado patrio dependerán de su ubicación en el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Así las cosas, la selección Colombia tendrá dos partidos en territorio mexicano (uno de ellos en altura) y otro más en Estados Unidos, donde seguramente habrá un gran marco de público de nuestro país.