El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sale primero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Yas Marina; donde arrancará justo delante de sus rivales por el título, los dos McLaren, el del inglés Lando Norris -líder del Mundial, con 12 puntos de ventaja sobre el anterior- y el del australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero en el certamen y que afrontará la carrera desde esa posición.

Verstappen de 28 años, firmó la cuadragésima octava ‘pole’ desde que corre en la F1 -la octava del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda cubrió los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 22 segundos y 207 milésimas, 201 menos que Norris -líder del Mundial, con 12 puntos de ventaja sobre el anterior- y con 230 de ventaja sobre Piastri, tercero en el certamen -a 16 unidades-.

El español Fernando Alonso (Aston Martin), que concluyó a 695 milésimas de ‘Mad Max’ -al igual que los anteriores, con el neumático blando- sale sexto este domingo en Yas Marina. El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás del inglés George Russell (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto y quinto en parrilla, respectivamente.

Su compatriota Carlos Sainz (Williams), eliminado en la Q2, arrancará duodécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que cayó en la primera ronda, lo hará vigésimo, desde el fondo de la parrilla.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) afrontará la carrera desde la séptima plaza, una por delante del francés Esteban Ocon (Haas).

Desde la quinta fila saldrán el francés Isack Hadjar (RB), noveno, y el japonés Yuki Tsunoda, que el año que viene no será piloto oficial de F1, ya que será reemplazado en Red Bull por el anterior.

La carrera, prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306,1 kilómetros, arrancará a las cinco de la tarde (las dos de la tarde en horario peninsular español: las 13.00 horas GMT).