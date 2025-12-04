El estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el epicentro de uno de los partidos más esperados del cuadrangular de la Liga BetPlay II-2025. Este jueves 4 de diciembre, el Junior de Barranquilla enfrentará al América de Cali, y este juego busca asegurar su clasificación a la final con anticipación.

Por el momento, el equipo ‘Tiburón’ es líder del Grupo A, mientras que el América se ubica en la segunda posición de la tabla.

Tras el reciente triunfo del cuadro rojiblanco ante Atlético Nacional —que lo consolidó como puntero— en Barranquilla crece la ilusión y los hinchas ya sueñan con una nueva estrella.

El equipo costeño buscará hacer respetar su casa, acompañados de su fiel afición que los anima desde la tribuna y cualquier rincón de la capital del Atlántico.

¿A qué hora inicia el partido Junior vs. América?

El pitazo inicial está programado para las 8:30 p.m. (hora colombiana). Vale mencionar que este partido corresponde a la quinta jornada del Grupo A.

¿Dónde puede ver el partido Junior vs. América?

El encuentro podrá seguirse por la señal de Win Sports +, en sus versiones básica y HD.