Un vuelo y cabezazo del colombiano Daniel Muñoz dio el triunfo y la quinta plaza en la Premier League al Crystal Palace en el duelo de este miércoles contra el Burnley.

Leer también: Athletic 0, Real Madrid 3: Mbappé lidera la goleada con dos golazos

El lateral colombiano marcó el único tanto en la visita de los ‘Eagles’ a Turf Moor al aparecer en el segundo palo para rematar de cabeza un envío del central Marc Guéhi.

El gol de Muñoz, el tercero que convierte en esta Premier League, a uno de su récord del año pasado, provoca el salto de los de Oliver Glasner en la clasificación, que ya son quintos a un solo punto de los puestos de Liga de Campeones.

¡QUÉ CABEZAZO DE DANI MUÑOZ! En el cierre del primer tiempo, el colombiano marcó el 1-0 del Crystal Palace sobre Burnley. Y... ¿se lesionó o qué le pasó?



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ChzmzqbPna — SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2025

En el tiempo de prolongación, Chris Richards evitó el empate del Burnley al sacar sobre la línea de gol un centro que se había tragado Dean Henderson.

Leer más: Las puertas del Metropolitano se abrirán cuatro horas antes del partido Junior vs. América

Pese a que están sufriendo en la Liga Conferencia, donde son decimoctavos, en Premier están completando una campaña fantástica y abogan por clasificarse a Europa por segunda temporada consecutiva, algo que no han logrado nunca en su historia.

El Burnley, uno de los tres recién ascendidos, es penúltimo con diez puntos, a cuatro de la salvación.