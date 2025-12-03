Un vuelo y cabezazo del colombiano Daniel Muñoz dio el triunfo y la quinta plaza en la Premier League al Crystal Palace en el duelo de este miércoles contra el Burnley.
Leer también: Athletic 0, Real Madrid 3: Mbappé lidera la goleada con dos golazos
El lateral colombiano marcó el único tanto en la visita de los ‘Eagles’ a Turf Moor al aparecer en el segundo palo para rematar de cabeza un envío del central Marc Guéhi.
El gol de Muñoz, el tercero que convierte en esta Premier League, a uno de su récord del año pasado, provoca el salto de los de Oliver Glasner en la clasificación, que ya son quintos a un solo punto de los puestos de Liga de Campeones.
¡QUÉ CABEZAZO DE DANI MUÑOZ! En el cierre del primer tiempo, el colombiano marcó el 1-0 del Crystal Palace sobre Burnley. Y... ¿se lesionó o qué le pasó?— SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2025
📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ChzmzqbPna
En el tiempo de prolongación, Chris Richards evitó el empate del Burnley al sacar sobre la línea de gol un centro que se había tragado Dean Henderson.
Leer más: Las puertas del Metropolitano se abrirán cuatro horas antes del partido Junior vs. América
Pese a que están sufriendo en la Liga Conferencia, donde son decimoctavos, en Premier están completando una campaña fantástica y abogan por clasificarse a Europa por segunda temporada consecutiva, algo que no han logrado nunca en su historia.
El Burnley, uno de los tres recién ascendidos, es penúltimo con diez puntos, a cuatro de la salvación.