El árbitro colombiano Wilmar Roldán, reconocido por su trayectoria internacional, volvió a estar en tendencia luego de revelar episodios inéditos que pasaron su carrera.

Durante una conversación con Deportes Caracol, el antioqueño habló sobre su libro “Silbato de Oro”, una obra en la que comparte vivencias personales, anécdotas del arbitraje y reflexiones dirigidas a las nuevas generaciones.

Uno de los momentos más llamativos fue su relato sobre un fuerte altercado con Cristiano Ronaldo en un derbi de Arabia Saudita, una situación que, según él, se originó por decisiones tomadas desde el VAR.

Roldán recordó que el partido entre Al-Nassr y Al-Hilal tomó un giro tenso cuando el portugués vio anulado un gol por una ligera posición adelantada.

El árbitro explicó que la inconformidad del jugador no se dirigía directamente hacia él, pues indicó que el VAR semiautomático detectó que Cristiano tenía el hombro un milímetro adelantado, razón suficiente para invalidar la jugada.

Aun así, el delantero insistía en que estaba habilitado y no podía creer que una acción tan mínima definiera la decisión. Ese choque verbal encendió el ambiente y marcó el tono del resto del compromiso.

Asimismo, la tensión se reactivó en los últimos minutos del juego. Cristiano exigió penal por una salida del portero Bono, pero Roldán no consideró que hubiese infracción.

Asimismo, la tensión se reactivó en los últimos minutos del juego. Cristiano exigió penal por una salida del portero Bono, pero Roldán no consideró que hubiese infracción.

El portugués reaccionó con molestia, realizando gestos que insinuaban que el árbitro estaba “comprado”, aumentando así la polémica alrededor del encuentro.

“Él decía que estaba habilitado, pero le dije que tenían el VAR semiautomático y así estuviera adelantado un milímetro, tocaba anularlo. Entonces, se puso tensa la situación porque decía que era increíble que se le anulara un gol por eso”, dijo.

El compromiso terminó 3-0 a favor de Al-Hilal, con anotaciones de Mitrovic (2) y Milinkovic-Savic. Además de la anécdota con Cristiano, Roldán aprovechó la entrevista para lanzar una reflexión sobre el estado actual del arbitraje mundial.

Para él, la herramienta tecnológica fue llevada más allá de su propósito porque sostuvo que el VAR debía intervenir solo en “errores claros, obvios y manifiestos”, pero hoy se revisan acciones que jamás hubieran generado reclamos sin tecnología.

Reconoció que el proceso de adaptación fue complejo, especialmente porque antes la palabra del árbitro era definitiva. Aunque valora el aporte del VAR, expresó su desacuerdo con su uso en situaciones “mínimas”.