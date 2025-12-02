El golero Mauro Silveira está viviendo su mejor momento en Junior. El guardameta fue fundamental en la victoria ante Nacional y aseguró que fue importante poder brindarle esta alegría al hincha.

Leer también: ¡Están volando las boletas del partido Junior vs. América!

“Muy contento con estos tres puntos, muy importantes en casa. La gente se hizo sentir. El Metropolitano estuvo hermoso, les pudimos regalar una victoria a todos los hinchas”, afirmó.

El uruguayo señaló que ahora dependen de sí mismos para ir a la final.

“Ahora dependemos de nosotros mismos, tenemos otro partido en casa, hay que hacernos fuertes ante América”, destacó.

Leer más: “Nos hemos blindado como grupo y eso se ha visto reflejado”: Guillermo Celis

El guardameta, que viene luciéndose en estos cuadrangulares semifinales, le restó importancia al reclamo que le hizo a Daniel Rivera en el compromiso y dijo sentirse a gusto con todos los defensores.

“Lo viví bien con los defensores. Juegue quien juegue, con ellos estoy tranquilo, como en todos los partidos”, analizó el cancerbero.

Del mismo modo, el charrúa dijo que una de las claves del equipo fue que mantuvieron la calma y que siempre creyeron en la remontada.

Leer también: Crónica de un inolvidable carnaval juniorista en el Metropolitano

“1-0 puedes ir perdiendo en cualquier partido, hay que mantener la calma. En las atajas me quedo con la que hice antes del gol de ellos”, manifestó.

Mauro Silveira viene siendo una de las armas más fuertes y confiables de Junior en esta parte de la temporada. Sus atajadas han salvado varias veces al onceno currambero.