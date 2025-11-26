Caimanes de Barranquilla ultima detalles para el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, cuyo ‘Opening Day’ será este viernes 28 de noviembre, y lo hace presentando su nuevo plan de abonos bajo la campaña ‘Caimanes Más Cerca De Ti’, una estrategia con la que la organización busca fortalecer el vínculo entre el equipo y su afición.

La divisa barranquillera puso a disposición de sus seguidores un abono completo que garantiza el ingreso a todos los juegos como local durante la fase regular, acompañado de una serie de experiencias especiales que apuntan a ofrecer una vivencia diferente dentro y fuera del terreno de juego, acercando a los aficionados a los jugadores y a la dinámica interna del club.

Farid Pájaro, gerente de Operaciones y Eventos, explicó que esta iniciativa responde a una solicitud constante de la hinchada y busca ser una alternativa accesible con múltiples beneficios.

“Este año hemos decidido lanzar un abono que la gente lo había estado pidiendo y lo mejor es que es verdaderamente accesible, acompañado de fantásticos beneficios. Nuestro objetivo es claro: acercar al fanático al equipo, fortalecer la experiencia dentro del estadio y construir una temporada en la que cada aficionado se sienta parte fundamental de la organización”, afirmó.

El plan incluye no solo el acceso garantizado a todos los partidos de temporada regular en casa, sino también la posibilidad de participar en actividades como el lanzamiento de la primera bola, visitas al dugout y al club house, convivencias con jugadores, recorridos guiados por el estadio Édgar Rentería y acceso al terreno de juego durante las prácticas en días de partido, además de beneficios económicos como un descuento del 30 por ciento frente a la compra de entradas individuales y un 20 por ciento en mercancía oficial, así como tarifas especiales para las instancias definitivas del campeonato.

Adicionalmente, los abonados contarán con ingreso preferencial al estadio, asientos reservados en las primeras cinco filas detrás del home entre los dugouts, prioridad de compra para finales, acceso a preventas durante el año e invitaciones a eventos y activaciones especiales organizadas por el club, beneficios que, según la directiva, buscan ofrecer mayor comodidad y exclusividad a quienes decidan acompañar al equipo durante toda la temporada.

Pájaro recalcó que el plan no se limita al factor económico, sino que apunta a generar una conexión más cercana entre el aficionado y la organización.

“Como institución estamos comprometidos con brindarle más valor al fanático, más cercanía con los jugadores y más experiencias que conecten. Este plan de abonos no solo es una opción económica, es una invitación a ser parte activa de la familia Caimanes durante toda la temporada”, expresó.

En cuanto a la boletería individual, el club informó que la entrada general tendrá un valor de 18 mil pesos, mientras que la localidad VIP costará 23 mil pesos, ubicada en la misma zona de los abonados, pero sin los beneficios adicionales del plan anual. Tanto los abonos como las boletas individuales ya se encuentran disponibles a través de la plataforma TuBoleta.

El primer juego de la temporada 2025-2026 se disputará este viernes 28 de noviembre a las 7:00 de la noche en el estadio Édgar Rentería, escenario que volverá a albergar el béisbol profesional con Caimanes como anfitrión de una nueva campaña.