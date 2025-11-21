Colombia ya tiene listos sus peloteros para los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, que se realizarán entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre en Perú.

La competencia de béisbol se llevará a cabo del 30 de noviembre al 5 de diciembre, en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Villa María del Triunfo, Lima.

La Federación Colombiana de Béisbol presentó un roster completo para esta cita regional, compuesto por 24 jugadores y su cuerpo técnico. Los lanzadores serán Juan Polo, Randy Cuentas, Carlos Díaz, Jean Herrera, Carlos Ocampo, Ezequiel Zabaleta, Julio Vivas, Kevin Escorcia, Luis Escobar, Rubén Galindo, Luis De Ávila y Ronald Ramírez.

En la receptoría estarán Guillermo Quintana y Daniel Vellojin. El infield lo conforman Dayan Frías, Francisco Acuña, Darío Borrero, José Ramos y Fabián Pertuz, mientras que en los jardines estarán Brayan Buelvas, Jesús Marriaga, Carlos Arroyo, Dilson Herrera y Tito Polo.

En la parte técnica, el equipo estará liderado por el mánager Brallan Andrés, con Sugar Day como coach de pitcheo, Carlos Vidal como coach de tercera base, Jonathan Lozada de primera base y Carlos García como delegado.

La delegación nacional acudirá con la ambición de destacarse frente a selecciones históricas en el béisbol bolivariano. Con este equipo, Colombia buscará no solo competir, sino también dejar una huella que refuerce su presencia en torneos de alto nivel regional. Además, la transmisión de los Juegos será accesible: la plataforma de streaming Zapping ofrecerá una cobertura 24/7 de todas las disciplinas.

La participación del equipo colombiano en este torneo es importante debido a que los Bolivarianos 2025 marcan el inicio del camino hacia el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.