El inicio de las competencias del Gran Premio Electrolit del Caribe 2025, previsto inicialmente para la 1:00 p. m., se corrió una hora y comenzará finalmente a las 2 p. m., este domingo, dando paso a una intensa jornada de heats y finales en el trazado instaurado en el Gran Malecón del Río.

La actividad se abrirá oficialmente con la intervención de la Alcaldía, seguida del ‘warm up’ clasificatorio de Rotax Club, que antecederá el primer Heat 1 de ‘Baby Max’ Grupo 1 a las 2:40 p. m., pactado a ocho vueltas.

La dinámica continuará con ‘Micro Max’ a las 2:55 p. m. y ‘Baby Max’ Grupo 2 a las 3:10 p. m., antes del turno de ‘Rotax Club’ a las 3:20 p. m. y la categoría ‘DD2 Super Master’ a las 3:30 p. m., ambas sobre siete y ocho vueltas respectivamente.

Durante la tarde se desplegarán sucesivamente los diferentes heats 2, comenzando por ‘Baby Max’ Grupo 1 a las 3:40 p. m. y ‘Junior Max’ a las 3:55 p. m., ambas carreras de ocho vueltas. ‘Senior Max’ entrará en acción a las 4:15 p. m., seguido de ‘Baby Max’ Grupo 2, que completará siete vueltas. ‘Mini Max’ tomará partida a las 4:30 p. m., mientras que DD2 lo hará a las 4:40 p. m., categoría que recorrerá nueve vueltas. ‘Rotax Club’ volverá a pista a las 4:50 p. m., y DD2 Élite cerrará la fase de heats a las 5 p. m., también con nueve vueltas.

Las finales comenzarán a las 5:10 p. m. con ‘Baby Max’ Grupo 1, seguido de Rotax Club a las 5:25 p. m., cuya definición será a once vueltas. ‘Baby Max’ Grupo 2 completará su final a las 5:40 p. m. A las 6:00 p. m. se realizarán los actos protocolarios, programados para cuarenta minutos, antes de retomar el bloque decisivo del día.

La recta final de competencias se iniciará a las 6:40 p. m. con ‘Micro Max’, en una carrera de doce vueltas. ‘DD2 Super Master’ disputará su final a las 7 p. m., seguida por ‘Junior Max’ a las 7:20 p. m. y ‘Senior Max’ a las 7:40 p. m., cada una con catorce vueltas. ‘Mini Max’ correrá su final a las 8 p. m. con trece vueltas, y ‘DD2’ lo hará a las 8:20 p. m., recorriendo quince. La jornada concluirá a las 8:40 p. m. con ‘DD2 Élite’, que también completará quince vueltas, cerrando así un día vibrante y cargado de acción en el kartódromo barranquillero.