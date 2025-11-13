Un doblete de Erling Haaland y otro de Alexander Sorloth, que anotaron los cuatro goles en doce minutos, proporcionaron la goleada ante Estonia de Noruega (4-1), que se acerca al Mundial 2026, a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos.

El conjunto de Stale Solbakken, primera del Grupo I, estará directamente clasificado si Italia no gana en Moldavia en esta séptima jornada. Si la ‘azzurra’ vence, habrá que esperar a la última jornada, la del domingo, con el choque directo en Italia ante Noruega.

Italia necesita dos goleadas. Ante Moldavia y frente a Noruega para equilibrar la enorme diferencia que presenta el conjunto escandinavo.

Noruega lleva pleno de triunfos. Siete de siete y una diferencia favorable de +29 y un solo partido por jugar. Italia, segundo seis puntos por debajo, tiene +10 y tiene que disputar dos encuentros aún.

La estupenda fase de clasificación noruega se prolongó en esta séptima jornada, con la goleada ante Estonia, que ha perdido seis de los ocho partidos que ha jugado. Sin embargo, el equipo de Solbakken no rompió la resistencia de su rival hasta la segunda parte aunque luego fue un vendaval.

Sorloth marcó los dos primeros tantos. En el 50 abrió el marcador de cabeza en un centro de Sander Berge. El segundo lo hizo tras recibir, en el 52, un centro del jugador del Borussia Dortmund Julian Ryerson, que asistió también a Haaland en el 56, cuando hizo el tercero de noruega. El cuarto local fue igualmente del atacante del Manchester City tras recibir un centro de David Moller Wolf.

Después, Estonia maquilló su derrota con el gol de Robi Saarma.

Capítulo aparte merece Haaland que rompe registros cada jornada. Acumula 30 goles entre todas las competiciones el delantero del City, que lleva 53 en los 47 encuentros que ha disputado con Noruega.