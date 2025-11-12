La NBA anunció este martes un nuevo formato para el All-Star de 2026, con dos equipos formados por jugadores estadounidenses y uno integrado por jugadores procedentes del resto del mundo.

El All-Star de 2026 se disputará el próximo 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Ángeles, casa de los Clippers.

El nuevo formato prevé una fase de grupos con cuatro partidos de doce minutos cada uno, y los dos ganadores de esta liguilla avanzarán a la final.

Los equipos estarán formados por un mínimo de ocho jugadores cada uno. Los protagonistas del All-Star serán doce jugadores procedentes de la Conferencia Oeste y doce procedentes de la Conferencia Este.

Se trata de un nuevo intento de la NBA para devolver brillo y competitividad a un All-Star que en los últimos años ha recibido fuertes críticas por la falta de compromiso mostrada por los jugadores.