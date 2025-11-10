El entrenador del Internacional, el argentino Ramón Díaz, se disculpó este domingo por la declaración machista que pronunció la víspera en la rueda de prensa que concedió tras el empate que el club de Porto Alegre cedió 2-2 ante el Bahía por el Campeonato Brasileño y que generó una intensa polémica.

“En mi entrevista usé una comparación infeliz al referirme a una jugada específica del partido. Reconozco que me equivoqué en la elaboración del raciocinio y pido disculpas por eso”, afirmó en un comunicado el técnico, ídolo del River Plate, club con el que conquistó cinco títulos como jugador y nueve como entrenador.

Es la segunda vez que Díaz, el técnico que más ha ganado títulos de la Liga argentina junto a Ángel Labruna, es obligado a retractarse por un comentario machista en Brasil. En abril de 2017 tuvo que disculparse por un comentario similar que hizo cuando era entrenador del Vasco da Gama.

“El fútbol es para hombres y no para chicas. Es para hombres”, aseguró el estratega en la rueda de prensa del sábado al protestar por la decisión del árbitro de anular un gol del colombiano Johan Carbonero por una supuesta falta que, en su opinión, no existió.

La anulación de la anotación le terminó costando caro al Inter, que, tras ir ganando por 2-0, cedió un empate 2-2 y se mantuvo en una posición incómoda en la clasificación, ya que está muy cerca de la zona del descenso.

A falta de cinco jornadas para el fin del Campeonato Brasileño, el conjunto de Porto Alegre está al alcance de los equipos que intentan salir de los cuatro últimos lugares, que son castigados con el descenso.

El Inter también se pronunció sobre la polémica declaración en un comunicado.

“El Internacional reafirma su compromiso con el respeto y la valorización de las mujeres en todas las esferas del deporte y de la sociedad. El lugar de la mujer es donde ella quiera”, afirmó la dirección del conjunto ‘colorado’ en su comunicado.

La nota agrega que el club de Porto Alegre, cuyo estadio será uno de los utilizados en el Mundial femenino de 2027, es reconocido por su histórica defensa del fútbol femenino y por ser una de las instituciones con mayor número de socias.

El año pasado, igualmente al protestar por una decisión arbitral, Ramón Díaz cuestionó el que una mujer estuviera al mando del VAR para revisar decisiones arbitrales en la Liga de Brasil.

“Con relación a los árbitros, no podemos decir mucho. Contamos con el VAR. Pero, en el anterior partido, en casa, una señora, una mujer, interpretó un penalti de otra manera. El fútbol es diferente. Es complicado que el VAR sea decidido por una mujer porque el fútbol es muy dinámico y somete mucha presión cuando hay que tomar decisiones tan rápido”, dijo entonces.

En la época tanto Díaz como el Vasco se disculparon.