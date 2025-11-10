El colombiano Juan Fernando Quintero protagonizó un fuerte cruce de palabras con un periodista luego de que perdiera con el River Plate el clásico contra Boca Juniors 2-0.

Un comunicador social le preguntó en la rueda de prensa después del partido si River tenía objetivos claros sobre ser campeón o clasificar a Libertadores.

Pero, Quintero, al parecer ya lo tiene fichado y le contestó: “¿Tú fuiste el que hiciste la pregunta la vez pasada, cierto? Haces preguntas muy especiales”.

X AFA Leandro Paredes y Juan Fernando Quintero en la conferencia de prensa previa al Superclásico.

Igualmente, le respondió que siempre han hecho un buen trabajo en lo que va de historia y que casi no pasaban por una situación difícil. “Tampoco le damos de comer a cosas que no importan”, indicó.

Seguido a eso, otra periodista le preguntó que si le molestaba que dijeran que en la cancha no se les evidenciaba el respaldo al entrenador Marcelo Gallardo. Pero, en ese momento el mismo periodista le dijo que se les notaba que no dejaban la piel en el terreno de juego.

Juan Fernando Quintero - River Plate

Juanfer le dijo: “Es tu percepción. Si yo le digo a tu jefe como trabajas tú, ¿qué dice?”. Y el enviado del canal le respondió: “Yo creo que va a estar contento porque entrego todo, todos los días”.

“Parece que no eres profesional ante esta situación. Discúlpame, te respondo, cada quien tiene su profesión, se respeta, nadie pone en duda nunca su actitud como ser humano. En esos traumas, o cosas que pasan o las preguntas, siempre está el morbo”, manifestó el volante.

Además, le agregó que: “Soy así, de frente, pero acá nadie pone en duda eso. Me dolió lo que dijiste, y aun así nunca te falté al respeto. Mi trabajo siempre ha sido bueno, regular, o malo, y jamás le haría la cama a un entrenador y nosotros menos”.

“El fútbol se demuestra en cada partido, no estamos a la altura, ya lo asumimos, pero excavar y excavar donde no hay nada no tiene nada que ver. Tenemos una oportunidad, ojalá Dios quiera ganemos y cuando quedemos campeones no digas nada”, añadió que debe respetar.

🇨🇴😳 El cruce entre Juan Fernando Quintero y un periodista luego de la derrota en el Superclásico. pic.twitter.com/yqpBI7LcHH — JS (@juegosimple__) November 9, 2025

El partido tuvo lugar en el estadio La Bombonera con la asistencia de 50.000 espectadores. Boca llegó a los 59 puntos en la tabla anual y de esta manera aseguró el boleto a la fase de grupos de la próxima Libertadores.

Ahora, River tiene 52 y se encuentra en el tercer lugar que otorga un cupo en la fase previa.