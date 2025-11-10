Los Oklahoma City Thunder vencieron este domingo por 114-100 a los Memphis Grizzlies, mientras que los Detroit Pistons derrotaron 111-108 a los Philadelphia 76ers, consolidando sus respectivos lideratos en las conferencias Oeste y Este de la NBA.

Los Thunder (10-1) tuvieron que remontar un partido que Memphis (4-7) ganaba de 19 en el segundo cuarto. No fue hasta los últimos instantes del tercer cuarto que Oklahoma City logró ponerse por delante, una ventaja que ya no soltó hasta al final.

Shai Gilgeous-Alexander lideró a los campeones con 35 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 2 robos, mientras que Ajay Mitchell y Chet Holmgren anotaron 21 cada uno. Isaiah Hartenstein firmó un doble-doble con 18 puntos y 13 rebotes.

Para los Grizzlies, el máximo anotador fue Jaren Jackson Jr. con 17 puntos, mientras que Cedric Coward termimó con 13 puntos y 10 rebotes. El canario Santi Aldama, suplente, aportó 12 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y un robo.

Racha de Detroit

Cade Cunningham y Jalen Duren se echaron a los Pistons (8-2) a la espalda en un duelo clave para el liderato el liderato del Este. Cunningham firmó 26 puntos y 11 asistencias, mientras que Duren 23 puntos y 16 rebotes para dar a Detroit su sexto triunfo consecutivo.

Nick Nurse dio descanso a Joel Embiid en los 76ers (6-4), por lo que la responsabilidad de cara a canasta recayó sobre Tyrese Maxey, que terminó con 33 puntos. Andre Drummond firmó un doble-doble con 17 puntos y 12 rebotes.

Tras un partido igualado y con constantes alternancias, Maxey puso a los 76ers a un punto faltando 31 segundos. Cunningham encestó para devolver a Detroit la ventaja de tres a falta de 17 segundos. Maxey se jugó el triple sobre la bocina para empatar, pero falló.

76ers y Pistons volverán a jugar el viernes en Detroit, un duelo que además cuenta para la Copa.

Barrida en el Garden

El derbi neoyorquino en el Madison Square Garden se saldó con una paliza de los New York Knicks (6-3) por 134-98 a los Brooklyn Nets (1-9) de Jordi Fernández, tras dominar el partido desde la primera a la última posesión.

El dominicano Karl-Anthony Towns anotó 28 puntos y atrapó 12 rebotes para los Kniks, mientras que sumó 25 para los Nets.

Los Nets son uno de los tres equipos que suman una sola victoria tras la disputa de diez partidos en este inicio de curso junto a Indiana Paces y Washington Wizards.

En San Francisco, los Golden State Warriors vencieron por 114-83 a unos Indiana Pacers, finalistas de la NBA hace unos meses, que atraviesan una profunda crisis sin el lesionado Tyrese Haliburton.

Los Houston Rockets, con 31 puntos de Kevin Durant, remontaron en los últimos minutos 115-122 un partido que los Milwaukee Bucks -con 37 puntos de Giannis Antetokounmpo- habían dominado.

Además, los Boston Celtics derrotaron 107-111 a los Orlando Magic y los Minnesota Timberwolves 117-144 a los Sacramento Kings con 26 puntos de Anthony Edwards.