El Liverpool y el Real Madrid protagonizarán este martes 4 de noviembre uno de los encuentros más esperados de la Champions League 2025.

El Real Madrid rindió homenaje a Diogo Jota con una ofrenda floral

Pep Guardiola: “Haaland está al nivel goleador de Messi y Cristiano”

Mbappé y Lamine Yamal lideran el once ideal del año

El partido se disputará en el estadio Anfield, y marca el regreso de dos gigantes europeos. Mientras el conjunto inglés dirigido por Arne Slot busca reaccionar tras un irregular inicio de temporada, el equipo merengue llega con paso firme bajo el mando de Xabi Alonso, que ha sabido mantener la esencia ganadora del club más premiado del torneo.

El Liverpool, campeón de Europa en seis ocasiones, atraviesa un momento complicado en la Premier League, con apenas dos victorias en sus últimos ocho compromisos. Los nuevos fichajes como Florian Wirtz, Alexander Isak y Jeremie Frimpong aún no logran adaptarse por completo al esquema del entrenador neerlandés.

Por su parte, el Real Madrid llega tras vencer al Barcelona 4-1 en el Clásico del 26 de octubre y mantienen una racha de 13 triunfos en 14 partidos. Su única derrota fue ante el Atlético de Madrid, y desde entonces el equipo luce sólido en todas las líneas.

Rechazan recurso para quitarle la sanción a Rodrigo Holgado y otros seis jugadores de Malasia

El trio ofensivo conformado por Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Jr. ha sido determinante, aportando velocidad, gol y creatividad en el último tercio del campo.

¿A qué hora y por dónde ver el Liverpool vs. Real Madrid?

El partido será este martes 4 de noviembre a las 3 de la tarde, y lo podrá ver a través de Disney+ y ESPN2.