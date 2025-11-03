El delantero colombiano Jhon Jader Durán volvió a ser protagonista en el fútbol europeo. Luego de varias semanas de recuperación por una lesión muscular y en medio de rumores sobre una posible salida anticipada del Fenerbahce, el atacante se reencontró con el gol y le dio la victoria a su equipo en el clásico del fútbol turco ante Besiktas.

Yamamoto, Ohtani y Sasaki, la excelencia del béisbol japonés coronó a los Dodgers

El Giro de Rigo conquistó a Barranquilla y el Atlántico: estos fueron los ganadores de la competencia recreativa

“Esto para la gente es como el Tour de Francia, estoy emocionado de estar en el Atlántico”: Egan Bernal

El partido se celebró el pasado domingo 2 de noviembre y empezó no tan bien para el Fenerbahce, que perdía 2-0 con anotaciones de Bilal Toure y Topcu. Sin embargo, la expulsión de Orkun Kocku al minuto 26 cambió el rumbo del encuentro.

Después hicieron goles Yuksek y el exjugador del Real Madrid Marco Asensio. En el segundo tiempo, Durán ingresó al minuto 66 y fue clave para la remontada.

A siete minutos del final, presionó la salida del rival y, tras un rebote, remató con pierna izquierda para sellar el 3-2 definitivo. En la celebración, el colombiano se quitó la camiseta y recibió tarjeta amarilla.

X @Fenerbahce_EN Jhon Jader Durán se quitó la camiseta para celebrar y le sacaron tarjeta amarilla

Y es que Durán, que había llegado procedente del Al Nassr, ha sufrido varias lesiones musculares desde su llegada al club turco. Esto generó especulaciones sobre una posible salida anticipada. Sin embargo, el presidente del Fenerbahce, Sadettin Saran, reiteró su respaldo al jugador, afirmando que confían en su recuperación y talento.

“El jugador realmente estaba lesionado. Me reuní con su médico en España y vi personalmente su resonancia. Durán ha empezado a correr con el equipo y volverá más fuerte. Incluso contratamos un psicólogo para apoyar a nuestros jugadores”, expresó el directivo.

Yeni haftaya giriş yapıyoruz 😌



pic.twitter.com/QZ6R2KXec5 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 3, 2025

Asimismo, según medios turcos, una de las estrategias del club para fortalecer el ánimo del delantero fue invitar a su madre a Turquía, buscando que su presencia lo ayudara a superar las semanas complicadas tras su recuperación.

Durán podría ser titular en el próximo partido del equipo, cuando enfrenten a Viktoria Plzen el 6 de noviembre, por la fase inicial de la UEFA Europa League.