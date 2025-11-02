Tras media hora de haber iniciado el recorrido, el grupo de corredores invitados por Rigoberto Urán se unió a la competencia.

Entre ellos marcha el único colombiano ganador del Tour de Francia, el penalista del Tema Ineos, Egan Bernal.

“Super bacano, estoy contento de estar acá, ya a punto de iniciar, así que nada, disfrutar de la carrera. Se siente la humedad ya y eso que estamos temprano, no son ni las 6:00 de la mañana, pero nada, a mí me gusta, creo que me lo voy a disfrutar”, dijo en la madrugada a EL HERALDO.

Para Egan este evento tiene algo muy especial que hará las delicias de los aficionados: “Que disfruten la carrera, que la disfruten muchísimo, esto para la gente es como el Tour de Francia. Pero sobre todo eso, que disfruten la carrera, va a ser un reto muy, muy chévere. Hay gente acá que se preparó por muchos meses para esta carrera, así que seguramente eso es lo importante, disfrutarla y pasar la meta a salvo”.

Bernal también confesó su entusiasmo de rodar por primera vez por las vías del Atlántico: “Va a ser chévere, estoy emocionado de estar acá en el Atlántico y poder conocer un poquito más de la región. No he podido conocer mucho, así que más tarde iré”.