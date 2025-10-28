Será como una final. Tal vez no para Junior, que ya está clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga II y no depende de este partido para ese objetivo, pero sí para Santa Fe. Para el cuadro cardenal es todo o nada. Ganar lo mantiene con esperanzas y buenas opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales, empatar o perder lo deja en agonía y al bordecito de la eliminación.

De todas formas, el juego que ‘el Tiburón’ disputará contra ‘el León’, este miércoles, a partir de las 6:10 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sí es trascendental para los locales. No es de vida o muerte, pero hay varias cosas importantes en juego: el punto invisible, la posibilidad de ascender en la reclasificación y la oportunidad de dejar fuera de carrera al actual campeón, un rival grande y con plaza con altitud.

Entonces, teniendo en cuenta todo eso y la necesidad del cuadro cardenal, sí es un desafío para no mirar por encima del hombro y para salir con todo en busca del triunfo.

Era la idea frente al América, el viernes pasado, en Palmira. Vencer y mandar al diablo sus chances de clasificación, pero los dirigidos por Alfredo Arias fallaron y los escarlatas están más vivos que nunca al imponerse 2-1.

Después de esa frustrante derrota, que revivió la amargura de la eliminaciones en Copa Sudamericana, en el primer semestre, y Copa Colombia, recientemente, ante el mismo contrincante, que viene ejerciendo una incómoda paternidad.

REAPARICIONES QUE ANIMAN

Para el choque contra el ‘Expreso Rojo’, Arias podrá echar mano nuevamente de dos piezas clave, ausentes en territorio vallecaucano: Yeison Suárez y José Enamorado. El lateral izquierdo y el extremo, que estaban en departamento médico por recargas musculares, son de los jugadores más regulares en esta temporada y le brindan mucha chispa al ataque, especialmente el barranquillero.

También reaparecerán en la formación titular Daniel Rivera, expulsado en la agónica victoria 3-2 sobre Deportivo Pereira, y Didier Moreno, que también padecía un desgaste físico.

Jesús Rivas, titular ante América, no se encuentra entre los concentrados. Tampoco Guillermo Celis, sancionado con cartón rojo en el anterior compromiso. La gran novedad en ese listado de 18 jugadores es el delantero barranquillero Stiwart Acuña, quien ha recibido escasos minutos en el equipo.

Guillermo Paiva hace parte del grupo, pero podría empezar en el banco de emergentes porque es otro de los jugadores rojiblancos que acumula fatiga muscular. El que sí sería inicialista es Bryan Castrillón, de lo poco rescatable en el juego ante los americanos.

Un Junior ya clasificado jugará ante Santa Fe en el Metropolitano por la fecha 18 de la Liga-II.



Stiwart Acuña es la gran novedad en la convocatoria, mientras que Jesús Rivas no hace parte de la misma. pic.twitter.com/fl7oh6MxZ1 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) October 28, 2025

NOVEDADES VISITANTES

La titularidad de Andrés Mosquera Marmolejo, el cuidapalos estelar, es la principal novedad en el Santa Fe. El cancerbero antioqueño se encontraba lesionado y había sido reemplazado por Weimar Asprilla.

También estarán en la alineación Jhon Meléndez, en reemplazo de Elvis Perlaza, y Marcelo Meli o Tomás Molina, en lugar de Ewil Murillo.

El resto del onceno inicialista sería el mismo que cayó ‘in extremis’ ante Millonarios, en el clásico capitalino el sábado anterior en El Campín. Omar Fernández Frasica continúa siendo baja por lesión.