Partidas de póquer amañadas, gafas de rayos X, la mafia en el fondo y una operación a gran escala del FBI que desmanteló un escándalo con varios involucrados vinculados con la NBA. Podría ser una película de Hollywood, pero es realidad. Dos días después de conocerse la operación ‘Escalera Real’, la élite del baloncesto estadounidense sigue perturbada e inquietada.

Chauncey ‘Mr. Big Shot’ Billups, campeón de la NBA con los Detroit Pistons en 2004 y entrenador hasta el pasado jueves de los Portland Trail Blazers, y el exjugador y entrenador asistente Damon Jones figuran entre los arrestados por el escándalo ‘Escalera Real’, en una operación del FBI que involucró a más de 30 personas y más de diez estados de Estados Unidos.

En otra investigación separada, el FBI anunció el arresto de Terry Rozier, base de los Miami Heat, por un escándalo de apuestas deportivas ilegales basadas en información confidencial.

“No hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competición. Y por eso sentí un nudo en el estómago; fue algo muy perturbador”, reconoció el comisionado de la NBA, Adam Silver.

“Estoy avergonzado por el hecho de que esa gente haya puesto en peligro a su familia y sus carreras”, aseguró Shaquille O’Neal. Otros veteranos de la NBA, como el técnico de los Milwaukee Bucks, Doc Rivers, lamentaron que el mundo de las apuestas esté tan cerca de los protagonistas de la mejor liga de baloncesto del mundo.

La NBA ha anunciado poco después de conocerse el escándalo el alejamiento inmediato de Billups y de Rozier, pero los partidos han seguido su normal desarrollo y en las últimas horas siguen llegando reacciones entre preocupación, frustración y tristeza por un caso que daña la reputación de la liga.

La operación que involucra a Billups fue denominada ‘Escalera Real’. Según la investigación, ‘Mr. Big Shot’ formaba parte de un plan de amaño de partidos que duraba desde hace cerca de cinco años.

Familias mafiosas como Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese están en el fondo de un sistema de juegos de póquer amañados con el uso de dispositivos de alta tecnología.

Mezcladores de cartas que escaneaban las barajas, gafas de rayos X que permitían detectar cartas marcadas formaban parte del fraude, con Billups entre los participantes de ‘lujo’ que atraían a las víctimas.

“El fraude es alucinante”, dijo Patel, quien describió en rueda de prensa una amplia panoplia de delitos: estafa informática, extorsión, robo con intimidación y juego y apuestas ilegales.

“No sólo hemos desmantelado el fraude que estos delincuentes cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también pusimos en marcha y ejecutamos un proceso judicial contra la Cosa Nostra para incluir las familias delictivas Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese”, explicó.

En el caso de Terry Rozier, el base de los Heat está acusado de una conspiración interna de apuestas deportivas que explotó información confidencial sobre jugadores y equipos de la NBA.

Esta trama volvió a generar debate sobre el vínculo de la NBA con las casas de apuestas, que empezó en 2014 y fue renovado en 2021.

Rozier no es el primer jugador de la liga en verse involucrado en este caso. Jontay Porter, exjugador de los Toronto Raptors, fue expulsado de por vida de la NBA y posteriormente acusado a nivel federal por manipular partidos y compartir información privilegiada con apostadores.