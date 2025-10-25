Se realizó de la mejor manera el primer evento de Caimanes de Barranquilla el pasado viernes en el estadio Édgar Rentería, donde centenares de aficionados pudieron presenciar el primer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto.

Leer también: Manchester United 4, Brighton 2: los de Amorim siguen en buena racha

El evento, que hace parte de la campaña ‘Caimanes Más Cerca De Ti’, arrancó pasadas las 5:00 de la tarde con el ingreso del público, que pronto reclamo sus kits de picnic y participó de diferentes actividades.

Caimanes tuvo a varios de sus peloteros compartiendo con la comunidad, como Jesús Marriaga, Roberto Pérez, Gustavo Armas, Dewin Pérez, Guillermo Quintana Jean Herrera, Édgar Barrios, Francisco Acuña y el grandesligas Guillermo Zúñiga.

La emoción se disparó con la visita de la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char, quien recibió una camiseta de parte del equipo y el cariño de todos sus súbditos, quienes aprovecharon para bailar con ella y tomar varias fotos.

Leer más: Napoli 3, Inter 1: triunfo y liderato para los de Conte

Por parte de Caimanes, el más lanzado fue ‘Pachito’ Acuña, quien sin temor a anda se animó a bailar con la soberana, para el disfrute de los aficionados.