El Manchester United es otro. A veces. El triunfo ante el Liverpool, histórico por los nueve años que llevaban sin ganar en Anfield, ha revivido a los ‘Red Devils’, que secundaron esos tres puntos con una de sus mejores actuaciones contra el Brighton & Hove Albion en la que, eso sí, no se libraron de un susto final (4-2).

Fueron cuatro, pero pudieron ser muchos más goles los que se llevaron los ‘Seagulls’ de su visita a Old Trafford, porque el United completó uno de sus mejores encuentros desde que Rúben Amorim llegó al club hace un año, pero le faltó un ápice de puntería para no acabar sufriendo al final. El Brighton se acercó del 3-0 al 3-2, pero Bryan Mbeumo sentenció en el último minuto y apagó el incendio.

En una primera parte excelsa, el United pasó por encima del Brighton y le castigó mediante un Casemiro brillante. El centrocampista brasileño sigue siendo determinante y no para de callar bocas meses después de que en Inglaterra se le llegar a calificar como un futbolista acabado.

“Deja el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti”, fueron las palabras de Jamie Carragher para describir una de las actuaciones de Casemiro, que se reivindicó con una asistencia y un gol en un intervalo de diez minutos.

Primero le cedió la pelota en el balcón del área a Matheus Cunha para que estrenara su cuenta goleadora con el United y después se animó con un disparo desde 25 metros que tocó en un jugador del Brighton y le cambió completamente la trayectoria a Bart Verbruggen.

Casemiro había inclinado el partido completamente para un United que en los últimos años había sufrido siempre horrores contra el Brighton. Solo le había ganado uno de los últimos siete enfrentamientos.

En la segunda parte, Mbeumo culminó un contraataque llevado por Benjamin Sesko, que se apuntó la asistencia, y dejó prácticamente sentenciado el encuentro, aunque Danny Welbeck, en el cuarto de hora final, se empeñó en seguir instigando las discusiones sobre si debería ir con la selección inglesa.

El delantero, que lleva cinco goles en esta Premier League a sus 34 años, clavó un lanzamiento de falta a la escuadra en la que fue su casa durante seis temporadas.

El Brighton soñó con una remontada que hubiera sido histórica, cuando Charalampos Kostoulas cabeceó un córner en el 92, pero el United apagó el incendio con un tanto de Mbeumo en el último instante.

El United suma tres triunfos consecutivos por primera vez desde que llegó a Amorim y se coloca en posiciones de Liga de Campeones. Los ‘Red Devils’ son cuartos con 16 puntos, a la espera, eso sí, de que jueguen Liverpool, Bournemouth y Tottenham, que le pueden pasar si ganan sus respectivos encuentros.

El Brighton se queda en media tabla, duodécimo, con doce puntos, a tres de las posiciones europeas.