La selección Colombia logró su primer objetivo al vencer 1-0 a Corea del Sur y clasificarse a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17, que se disputa en Marruecos.
El equipo nacional, que necesitaba ganar para no depender de ningún resultado, cumplió con su labor y se impuso gracias a un solitario tanto de London Crawford a los 73 minutos del compromiso, que se disputó en el Mohammed VI Football Academy.
El combinado patrio terminó segundo en el Grupo E del certamen con seis puntos, tres menos que España, que pasó con puntaje perfecto.