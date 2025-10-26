El japonés Yoshinobu Yamamoto, quien este sábado lanzó el partido completo ante los Azulejos de Toronto, se mostró orgulloso de haber brindado la oportunidad de ganar a los Dodgers de Los Ángeles, quienes así igualaron 1-1 la Serie Mundial de las Grandes Ligas en 2025.

Leer también: El barranquillero Cristian Ortega se destaca en el Mundial de Pista

“Estoy muy feliz y orgulloso de haber contribuido y de haberle dado al equipo la oportunidad de ganar”, dijo Yamamoto ante la prensa tras el segundo partido de la Serie Mundial jugado este sábado en el Rogers Centre de Toronto.

Yamamoto, quien venía de lanzar juego completo ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, se convirtió en el primer lanzador desde Curt Schilling en el 2001 en completar dos partidos consecutivos en una misma postemporada.

“Para ser honesto, no estoy seguro de la historia, pero estoy muy contento con lo que hice hoy”, explicó El Samurái, como es conocido Yamamoto, quien en su labor de nueve entradas permitió 4 imparables y 1 carrera, mientras recetó 8 ponches y retiró de manera consecutiva a los últimos 19 bateadores que enfrentó.

Leer más: El picnic en el Édgar Rentería, un jonrón con bases llenas

Yamamoto, que batalló para salir airoso de una difícil primera entrada y permitió su única anotación en el tercer episodio, indicó que ese difícil trayecto en el encuentro le hizo dudar de que pudiera completar los nueve capítulos del juego.

“No creía que pudiera completar el juego porque mi conteo de lanzamientos se acumuló al principio. Al final de la quinta entrada, el conteo de lanzamientos era de 71. Seguía intentando avanzar entrada a entrada. Realmente no hablamos de ello”, dijo Yamamoto sobre lo que ocurrió durante el partido, en el que se mantuvo verificando sus apuntes para enfrentar a los bateadores de los Azulejos.

Por su parte, el dirigente de los Dodgers, Dave Roberts reconoció la entrega y determinación de Yamamoto. “Excepcional, especial. Estuvo concentrado esta noche. Antes de esta serie, dijo que perder no es una opción, y esa fue su mirada esta noche”, dijo el veterano estratega, quien respaldó su decisión de dejar a Yamamoto completar el juego, a pesar de que se acercaba a los 100 picheos al llegar a la novena entrada.

Leer también: Colombia clasifica a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17

“Podría haber lanzado otros 40 o 50 lanzamientos esta noche”, expresó Roberts, quien no tuvo que apelar a su picheo de relevo y ahora se dirige a Los Ángeles, donde el lunes le entregará la pelota a Tyler Glasnow para que inicie el tercer partido de la Serie Mundial y el primero de este duelo en el Dodgers Stadium.