El Independiente del Valle ecuatoriano y el Atlético Mineiro brasileño dejaron abierta la semifinal de la Copa Sudamericana después de que Dudu evitara la derrota del equipo visitante y lograra el gol del empate 1-1 en el último suspiro del partido jugado este martes en Quito.

El tanto de Dudu, a los 92 minutos, cuando el conjunto ecuatoriano ya cantaba victoria, neutralizó el gol inicial anotado por el ecuatoriano Junior Sornoza, de penalti, a los 11 minutos.

Mientras el técnico argentino del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, dio paso a jugadores determinantes en el ataque como Dudu y Hulk, el español Javier Rabanal, que dirige al cuadro del Valle, ingresó a los juveniles Justin Lerma y Yandri Vásquez, que no tuvieron la experiencia ni tampoco la fuerza para sostener la estrecha victoria.

El primer tiempo favoreció al conjunto local, no solo porque se adelantó en el marcador, sino por la presión en salida sobre el Atlético Mineiro, ahogándolo en su intención de pasar con balón dominado a la zona contraria.

La rotación del balón, los cambios de frente y los pases profundos fueron desequilibrando la intención de apoderarse del control del balón del cuadro visitante.

Las tejidas precisas, tanto por derecha como por izquierda, le permitieron al llamado ‘Matagigantes’ fabricar los espacios y enfilar remates por Patrik Mercado y Michael Hoyos.

Una asistencia del defensa Richard Schunke dejó mal parada a la defensa contraria y Ruan le cometió el penalti a Mercado, para que el experimentado Sornoza lo transformara en gol.

En el segundo tiempo, Atlético Mineiro trabajó mejor en defensa y tomó el control de las acciones.

Un veloz contraataque del cuadro brasileño le permitió a Bernard enfilar un violento remate, pero Villar volvió a ahogar el grito de gol brasileño, al minuto 61.

El ingreso de Dudu, Biel y Hulk dieron mayor poder ofensivo al equipo dirigido por Sampaoli, mientras el Independiente del Valle terminó refugiándose en varios tiros de esquina.

Los ataques del Mineiro se fueron incrementando y cada vez el peligro de gol sobre el arco de Villar se repetía.

Sobre los 80 minutos el visitante pasó a hacerle superioridad numérica en la zona que defendía el equipo ecuatoriano.

La insistencia del Atlético Mineiro por el empate y la fragilidad que mostró en el segundo tiempo el conjunto de casa, permitieron que Dudu empujara el balón a arco vacío, asistido por Hulk, tras una gran maniobra.

El partido de vuelta se disputará la próxima semana en Belo Horizonte, la casa del Mineiro, des donde saldrá uno de los dos finalistas por el título de la Sudamericana de 2025.