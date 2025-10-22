Hay cambios en la programación de dos partidos de Junior. El equipo rojiblanco ya no visitará al América este sábado por la jornada 17 de la Liga-II.

Ahora, según informó la Dimayor, ‘el Tiburón’ tendrá que enfrentar a los caleños, este viernes, a partir de las 8:10 p. m., en el estadio Francisco Rivera Escobar.

Esto se dio debido a recomendaciones de las autoridades locales para poder brindar toda la seguridad en este choque liguero.

Pero este no es el único juego que cambiará. El encuentro que estaba programado para el próximo jueves 30 de octubre, a las 6:10 p. m., en el Metropolitano, ya no será ese día.

Según le confirmaron fuentes del club a EL HERALDO, ese juego ahora será el miércoles 29 del mismo mes y con hora por confirmar. Esto es para tener los mismos días de descanso con Fortaleza, siguiente rival en la jornada 18 de la Liga-II.

Así las cosas, Alfredo Arias y sus dirigidos deben modificar un poco sus planes de trabajo para afrontar los dos siguientes encuentros del equipo rojiblanco.