La organización Caimanes de Barranquilla arrancó el pasado sábado el proceso de capacitación y entrenamiento, de los seleccionados para pertenecer al primer grupo de voluntarios que estarán apoyando y reforzando los procesos administrativos e internos de la franquicia.

Fueron 33 los elegidos entre más de cien hojas de vida que llegaron a la gerencia, para ser evaluadas. Luego de haberse surtido el proceso de entrevistas, donde se evaluó los perfiles de los candidatos, fueron elegidos los que cooperarán en las áreas de logística, eventos, redes sociales y comunicaciones.

“Para nosotros es motivo de orgullo poder contar con ustedes. Desde ahora pasan a integrar esta gran familia y se convierten en los embajadores del equipo más grande y ganador de Colombia”, les dijo a los voluntarios Farid Pájaro, gerente de Operaciones y Eventos.

La primera capacitación se cumplió en la sala de prensa del estadio Édgar Rentería, en temas como atención al cliente, resolución de conflictos e inteligencia emocional. En próximos días continuará su alistamiento con miras al inicio de la temporada.

La jornada tuvo el acompañamiento de todo el front office de la organización, encabezado por el ya mencionado gerente de Operaciones y Eventos Farid Pájaro, el Gerente Deportivo Hamilton Sarabia, el asistente de Gerencia General Juan José Rojas, la jefa de Logística Natalia Hincapié, la asistente de Logística y Operaciones Cristina Zárate, el coordinador de Operaciones y Eventos Rafael Pájaro, el jefe del departamento de Prensa y Comunicaciones Andrés Noé Gómez y la comunnity mánager y jefa de Contenidos Digitales María José De Armas, todos bajo la dirección del Gerente General José Mosquera Crissón, quien se encuentra finalizando sus compromisos en el exterior antes de unirse al equipo para la temporada.

Se les entregó la camiseta de dotación y durante el desarrollo de sus actividades estarán siendo apoyados con el auxilio de marcha correspondiente para garantizar su actividad.

Los elegidos como voluntarios fueron:

Alfredo Melgarejo, Sebastián Bujato, Luis Bustamante, Randy Ávila, Yeissi Barraza, Gabriela Valencia, Marlon Barrios, Gabriela Cantillo, Daniela Cantillo, Jhonatan Restrepo, Andrea Villamil, Andrea Hoyos, Valery Quintana, Juan Jaramillo, Carlos Arregoces, Eliu Arregoces, Daniel Morrón, Meryam Torrenegra, Arnaldo Martínez, Mariana Benedetti, José Ayola, Manuel Escalante, Andrea García, Yilver Ferrer, José Vertí, Gustavo Varela, Carlos Ramírez, Valentina Barraza, Valentina Molinares, Pierina Álvarez, Ana Hoyos, María Urrego y Yesid Boiga.

Picnic en el Diamante será la primera prueba

Con miras a lo que será su experiencia con el equipo, los voluntarios iniciarán su participación con el equipo durante el evento Picnic en el Diamante, el cual se llevará a cabo el próximo viernes desde las 5:00 de la tarde en el estadio Édgar Rentería, donde los asistentes podrán disfrutar del primer juego de la Serie mundial en la pantalla gigante del escenario.

“El reporte de la venta es bastante positivo, nuestros fanáticos nos están apoyando mucho y lo que queremos es seguir recordando la invitación a que nos acompañen. El kit de Picnic incluirá un mantel y refrigerio, tendremos actividades y juegos con los patrocinados y varios de nuestros peloteros acompañarán la actividad para compartir con los fanáticos. La boleta está disponible en TuBoleta y se podrá adquirir el día del evento en las taquillas”.

Valor de la boletería

Boletería General: $20.000

Incluye: Acceso a graderías, activaciones, interacción con jugadores y concursos. Niños y niñas (de 5 a 12 años) entrarán gratis con un adulto.

Boletería VIP: $30.000

Incluye: Kit de Picnic, acceso al terreno, activaciones, interacción con jugadores, concursos. Niños y niñas (de 5 a 12 años) entrarán gratis con un adulto.

Datos del evento

Día: viernes 24 de octubre

Hora: 5:00 p.m. apertura de puertas – 7:00 p.m. inicio del juego

Sitio: Estadio Édgar Rentería

Boletería: TuBoleta y en las taquillas del escenario el día del evento.