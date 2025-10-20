El inglés Trent Alexander-Arnold se incorporó a la dinámica de grupo, una vez superada la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 16 de septiembre, y el miércoles, ante el Juventus en la Liga de Campeones, podría volver a una convocatoria del Real Madrid de la que es duda David Alaba, pendiente de pasar pruebas médicas.

El defensa austríaco fue titular el domingo ante el Getafe, pero solo pudo disputar los primeros 45 minutos tras sufrir molestias en el sóleo de la pierna derecha. Este lunes descansó y, según pudo saber EFE de fuentes del club, será sometido a pruebas el martes que determinarán su disponibilidad.

Por su parte, Trent realizó gran parte del entrenamiento de este lunes junto al resto de sus compañeros. Sin molestias y tratando de recuperar ritmo tras un mes fuera de los terrenos de juego.

Con Dani Carvajal aún lesionado, la vuelta de Trent sería una buena noticia para Xabi Alonso y para un Fede Valverde que vería reducidas sus posibilidades de seguir ocupando el lateral derecho.

Los que no apuntan a estar disponibles contra la Juventus de Turín son el propio Carvajal, Dean Huijsen, Dani Ceballos y Antonio Rüdiger. Los cuatro hicieron trabajo individual y, de ellos, los tres primeros son los que más opciones tienen de volver la convocatoria para el clásico del domingo, según su evolución.

Uno que sí está cerca de volver a una lista es Ferland Mendy. Después de 171 días sin entrenar con el grupo debido a una lesión muscular que le tiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado 26 de abril, cuando volvió tras otra lesión y solo pudo aguantar 11 minutos sobre el césped, el francés no formó parte de la expedición ante el Getafe al no tener aún ritmo competitivo pero sí podría estar contra la Juventus.

El partido de Liga de Campeones será el primero de los dos de una semana grande para el Real Madrid, con la visita de la Juve y el FC Barcelona, por lo que Xabi Alonso mide esfuerzos de sus futbolistas.

Los titulares ante el Getafe hicieron trabajo de recuperación en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, incluido un Thibaut Courtois que acabó con molestias el encuentro, pero sin pasar a mayores.

Por otro lado, el resto de futbolistas, incluidos Arda Güler y Vinícius, quienes apuntaron a regresar al once titular contra la Juventus, llevaron a cabo un entrenamiento al uso que comenzó con series de activación con desaceleración y movilidad sobre el césped. A continuación, los jugadores se dividieron en rondos, llevaron a cabo ejercicios de centros y definición y completaron una fase táctica. La sesión, según señaló el club en su página web, finalizó con varios partidos en un campo de reducidas dimensiones.

Será ya el martes cuando Xabi Alonso vuelva a tener a su disposición a todos los futbolistas sanos, en el último entrenamiento antes de recibir a la Juventus de Turín.