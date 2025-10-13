El pasado domingo 12 de octubre jugadores, padres, y técnicos golpearon al árbitro Fernando Velázquez Amador, durante el partido entre el América Sub-17 contra Academia Alemana en el Torneo de Las Américas que se lleva a cabo en Cali.

Alianza FC 0, Junior 1: triunfo que da un alivio al ‘Tiburón’

“Néyser Villarreal es una bestia, todo el mundo lo ama”: César Torres

“El plan salió por tener categoría en la definición”: Néstor Lorenzo

En los diferentes videos que se hicieron virales en las redes sociales se evidencia el momento cuando un jugador del América le empezó a gritar al árbitro cuando terminó el partido, mientras otros jugadores lo rodeaban.

De repente, el jugador lo atacó por la espalda con un puño, desencadenando una violenta agresión de todos los otros jugadores.

X @ElPetisoArango Jugadores y directivos del América Sub-17 golpearon al árbitro principal

Entre los gritos y la confusión, más de 50 personas, entre aficionados, familiares y miembros del equipo escarlata, se lanzaron contra el árbitro, quien intentó escapar corriendo.

Pese a la intervención de la Policía Nacional, esa turba logró derribarlo y propinarle golpes y patadas mientras otros grababan la escena entre risas.

X @juanccortesd Jugadores del América de Cali Sub 17 golpearon a un árbitro principal

Velázquez Amador logró finalmente saltar una valla para ponerse a salvo. Según versiones preliminares, entre los agresores figurarían Daniel Pabón Martán, dirigente del América de Cali, y John Visman Meneses, preparador de arqueros del equipo profesional.

Por su parte, la Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (Avaf) condenó los hechos mediante un comunicado en el que expresó su “total rechazo y repudio” ante lo ocurrido.

Inaceptable lo que sucedió hoy en el Torneo De Las Américas contra el juez Fernando Velázquez Amador, que fue atacado por una turba que incluye a jugadores de @AmericadeCali sub 17 y en donde entre los agresores hay varios ex profesionales. Una vergüenza total y una mancha más… pic.twitter.com/VpeCGLFsEv — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) October 12, 2025

Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol se pronunció por agresión a árbitro en partido Sub17

“La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (Avaf) manifiesta su total rechazo y repudio ante los lamentables hechos ocurridos en el marco del Torneo Las Américas, durante el encuentro entre Academia Alemana de Popayán y América S.A., en el cual, directivos, formadores, jugadores y padres de familia del equipo América S. A, involucrados el preparador de arqueros del equipo profesional John Visman Meneses y el directivo Daniel Pabón Martan, quienes agredieron de forma violenta y cobarde con puños en la cara, espalda y patadas por la espalda, en estado de indefensión, a nuestro árbitro escalafonado en la categoría C del Fútbol Aficionado Colombiano, poniendo en peligro su vida”, escribieron.

X @porqueTcol Comunicado oficial de la Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol

La entidad anunció que recopilará pruebas y que cada participante en la agresión será denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por lesiones personales.

“La vida de un árbitro fue puesta en riesgo por una agresión cobarde e injustificada”, señaló la Avaf, al tiempo que reafirmó su compromiso con la defensa y seguridad de los jueces en el fútbol aficionado colombiano.

X @porqueTcol América de Cali Sub 17 ofreció disculpas

Horas después, el América de Cali emitió su propio pronunciamiento lamentando lo sucedido en las canchas de La Troja.

“Estos actos no representan los valores ni el espíritu deportivo de nuestra institución”, indicó el club, que aseguró que tomará medidas internas para evitar que situaciones similares se repitan. Además, ofreció disculpas públicas a la Liga de Fútbol del Valle.