Junior se enfrenta al América, este jueves, en el estadio Metropolitano, por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

El equipo rojiblanco afronta este juego luego de vencer 2-0 al Pasto y recuperar el mando en la Liga-II, mientras que los caleños vienen en una mala racha en el certamen doméstica.

Para este juego el orientador Alfredo Arias se decidió por utilizar un equipo mixto, con la varios de los titulares en el banco de suplentes.

Junior forma así: Jefferson Martínez; Edwin Herrera, Javier Báez, Jermein Peña, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Carlos Esparragoza; Jhon Salazar, Jesús Rivas, Bryan Castrillón; Andrés Rodríguez.