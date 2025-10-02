Colombia y Noruega empataron este jueves sin goles en el Mundial Sub-20 de Chile, en un partido parejo aunque sin fortuna de cara al gol, y que dejó a ambos equipos con cuatro puntos en el grupo F y con un pie en octavos de final a falta de una jornada.

Colombia dominó en la primera parte pero no tuvo profundidad, ni por el centro donde César Torres le devolvió la titularidad al delantero de Millonarios Neyser Villarrel, ni por los extremos, a cargo de Jhon Rentería y Oscar Perea.

Precisamente fue el delantero del Sarmiento el primero que hizo trabajar al meta noruego con una incursión en el área y un remate cruzado al primer palo que se topó con el guante seguro de Einar Fauskanger, que fue la figura del duelo.

En el minuto 17 hubo susto para Colombia: en un balón robado por los europeos y un pase filtrado al interior del área que se topó con la mano en el suelo de Simón García, la colegiada del encuentro, la mexicana Katia García, pitó penalti.

La banca de Colombia utilizó una de las dos cartas de revisión que le concede el VAR y la árbitra acudió a la pantalla: rectificó su decisión y anuló el penalti al considerar posición natural.

La revisión rompió el ritmo de los colombianos y empezaron los mejores minutos noruegos: Markus Haaland, con un tiro desviado a la derecha del arco, pudo poner el primero. Pero también Villarroel pudo abrir el marcador en una jugada similar a los 37 minutos.

Colombia salió con más ansias de gol en la segunda mitad. Villarroel tuvo un disparo que superó el vuelo del meta noruego pero que se estrelló en el travesaño.

Antes, Mosquera, uno de los destacados del partido, había impuesto su corpulencia en el área a la salida de un córner, pero el balón salió manso y fácil para la defensa nórdica.

Superada la hora de juego, y con los cafeteros ya dominadores de un duelo en el que Noruega comenzaba a sentir el desgaste físico de la primera mitad, Torres introdujo los primeros cambios.

Retiró a Rentería, mandó a Villarroel a la banda y le dio el centro del ataque a Royner Benítez, que se colocó un poco más retrasado, como falso nueve.

La entrada de Benítez dio más mordiente a los colombianos, que reclamaron un penalti -y perdieron una de las tarjetas de revisión- por mano en el interior del área, en una acción que se vio claramente involuntaria.

A falta de diez minutos, el entrenador colombiano sacó al defensa Rivero y a Villarroel y dio entrada a los delanteros que esperaban en la banca: Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.

El doble cambió intensificó la presión de Colombia, que pudo marcar en una doble ocasión en el minuto 88, pero Fauskanger, el mejor de la cancha, negó el gol con dos grandes paradas a Romero y Perea.

Los dos equipos afrontarán la última jornada con muchas opciones de pasar a octavos de final, pues dependen de sí mismos. Colombia deberá jugar el domingo ante Nigeria y Noruega contra Arabia Saudí.