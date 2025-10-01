No fue su mejor noche. El mediocampista colombiano Richard Ríos tuvo un partido para el olvido en la derrota 1-0 de su equipo, Benfica, ante el Chelsea, este martes, en la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa.

El volante, que llegó como una de las contrataciones fuertes del equipo luso en este mercado de transferencias, fue el que puso a ganar a los ingleses debido a un autogol que convirtió en el primer tiempo.

Eso, sumado a sus imprecisiones en el campo, lo hicieron ser calificado con la puntuación más baja de todo el compromiso. La prensa portuguesa lo ha cuestionado fuertemente por esto y porque, según ellos, ha estado en un bajo nivel en los últimos juegos.

Después de este partido, el entrenador de su club, José Mourinho, habló sobre él y expresó que le costó acomodarse en este encuentro.

“El propio Richard, que incluso tiene la desgracia de estar en el gol, empiezo a entenderlo mejor. Cuando baja mucho, no tiene mucha calidad en espacios cortos. Necesita espacio para jugar. Es un jugador con llegada, recupera mucho el balón. Incluso ha sido un poco criticado por el número de la transferencia. Pero también estuvo bien. Los tres del mediocampo, tanto tiempo con tarjeta amarilla, demostraron su capacidad. Hicieron un buen partido. No puedo decir que esté contento porque son 0 puntos, pero puedo sacar muchas cosas positivas”, afirmó el veterano técnico.

Ahora, Richard Ríos tendrá la oportunidad de reivindicarse con el Benfica y todo su equipo, cuando se enfrenten ante el Porto, en el clásico del fútbol de Portugal, este domingo, a partir de las 3:15 p. m., hora de Colombia.