Garrett Crochet (1-0) debutó en postemporada y extendió su dominio sobre los de Nueva York, al lanzar 7.2 entradas de solo una carrera y 11 ponches en la exhibición de los Medias Rojas.

Crochet, quien permitió jonrón de Anthony Volpe como única libertad, llegó a retirar a 17 bateadores consecutivos y mejoró su marca a 4-0 ante los Yanquis, incluyendo la serie regular.

El cubano Aroldis Chapman (1) permitió tres sencillos consecutivos antes de recuperarse y retirar a los tres siguientes bateadores, sin permitir anotaciones, para acreditarse el salvamento.

El japonés Masataka Yoshida remolcó dos carreras y Alex Bregman produjo una vuelta para respaldar la labor de Crochet.

DODGERS 10-5 ROJOS

En Los Ángeles, Shohei Ohtani y el dominicano Teoscar Hernández dispararon dos cuadrangulares cada uno en el demoledor ataque de los Dodgers en su victoria frente a los Rojos.

Ohtani, quien pegó jonrón en el primer turno de la ofensiva de los Dodgers, terminó el juego con tres remolcadas y Hernández con cuatro producidas, en un ataque en el que el venezolano Miguel Rojas y el puertorriqueño Kiké Hernández anotaron una vuelta cada uno.

Blake Snell (1-0) gano el juego tras lanzar 7 episodios de 2 anotaciones y 9 ponches.

El dominicano Elly de la Cruz remolcó 2 carreras y sus compatriotas Noelvi Marte y Miguel Andújar anotaron en una ocasión por los Rojos.