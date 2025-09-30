La madrugada de este martes comenzó la participación nacional en el Mundial sub-12 que se cumple en Kazajistán. El país hace parte de la competencia con sus equipos femenino y masculino.

La delegación nacional puede hacer parte del torneo con sus dos representativos gracias a que hace algunos meses se quedó con los títulos sudamericanos de la categoría que le entregaron la clasificación a la cita orbital y como equipo representativo de la Confederación Sudamericana de Tenis.

El equipo femenino colombiano se quedó con la confrontación ante su similar de Nueva Zelanda, al vencerlo por 2-1. La barranquillera Luciana Roa fue la encargada de abrir la competencia femenina derrotando por 6-2 y 6-3 a Elsa Pryor, mientras que Gabriela Yusti perdió en su choque ante Na Tatiana, por 4-6 y 5-7.

El enfrentamiento femenino ante Nueva Zelanda se cerró con la victoria en dobles gracias al buen juego de Gabriela Yusti y Luciana Roa, quienes vencieron por 7-5 y 6-3 a la dupla conformada por Na Tatiana y Sara Shimotamai.

“Tuvimos un día positivo y comenzamos con pie derecho la participación en el mundial con las niñas acá en Kazajistán, ha sido un balance muy positivo derrotando a Nueva Zelanda, las niñas se encuentran muy motivadas y vamos con todo para buscar la victoria”, señaló Fredy Ramírez, capitán del equipo femenino.

El equipo masculino se midió a China Taipei, que es cabeza de serie de la competencia. Samuel García consiguió la victoria en el primer juego del día, venciendo por 6-2 y 6-1 a Lin Jie-Hao. Posteriormente Paulo Agudelo perdió ante Hsieh Chao-Peng y en dobles la dupla nacional no logró superar a Hesieh Chao y Lin jie.

El equipo femenino colombiano hace parte del Grupo B de la competencia y se medirá este miércoles a Tailandia, mientras que el masculino se enfrentará en el Grupo A ante Pacific Oceanía.