Tres jugados, tres ganados y tres goleadas. Ese es el balance de la selección Atlántico Sub 17 en el cuadrangular final del Campeonato Nacional que organiza la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).

Luego de vapulear a Antioquia en Barranquilla y a Valle del Cauca en Yumbo, la nueva víctima que sintió el poder goleador en el estadio Romelio Martínez fue Bogotá, escuadra a la que venció 3-0 este martes.

Nuevamente Ebaldo Pérez, con su zurda mágica, y el artillero Jairo Torres lideraron el tercer triunfo en línea en esta fase definitiva.

Apenas transcurrían dos minutos cuando Pérez desde la zona derecha ejecutó magistralmente un tiro libre al ángulo superior derecho.

Luego vino el máximo cañonero del certamen con un doblete. Al minuto 8 aprovechó un gran centro de José Munive para anotar de cabeza.

Y al minuto 30 cobró rasante al palo derecho un penal, llegando así a 11 anotaciones en el torneo.

El conjunto local jugó con 10 futbolistas desde el minuto 57, tras la expulsión por doble amarilla del lateral izquierdo Joel Luna.

El seleccionado dirigido por Gian Carlos Torres sigue dando pasos firmes hacia el título, pues lidera el cuadrangular final con 9 puntos, 11 goles a favor y el arco en cero. A falta de tres fechas ya le sacó 8 unidades de ventaja a los bogotanos.

La tercera jornada se completará este martes en Yumbo con el duelo entre Valle y Antioquia.

Atlántico en la próxima fecha visitará a los antioqueños en Medellín.