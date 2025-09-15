La Selección Atlántico Sub 23 comenzará este martes en Bogotá la defensa del título que ganó el año pasado en el Campeonato Nacional que organiza la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).

El combinado atlanticense se coronó campeón en 2024 en Puerto Rico, Caquetá, tras vencer en la final a Sucre.

Precisamente el debut en la fase final de esta edición será contra Caquetá, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

Huila y Magdalena serán los otros rivales de Atlántico en el Grupo B. La zona A la integran Bogotá, Santander, Sucre y Bolívar.

El técnico Williams Fiorillo nuevamente estará a cargo del conjunto atlanticense, que buscará ocupar uno de los dos primeros lugares de su grupo para clasificar a las semifinales.

Calendario de Atlántico

16 de septiembre - 11:00 a.m.

Atlántico vs Caquetá

17 de septiembre - 11:00 a.m.

Atlántico vs Huila

19 de septiembre - 11:00 a.m.

Atlántico vs Magdalena

Juega la Sub 17

Este martes también tendrá acción la Selección Atlántico Sub 17, que visitará a Valle del Cauca por la segunda fecha del cuadrangular final.

El juego se disputará a partir de las 3:00 p.m. en el municipio de Yumbo.

Atlántico es líder con 3 puntos, luego de golear 4-0 a Antioquia en el debut. Valle tiene uno, tras empatar 2-2 en su visita a Bogotá.