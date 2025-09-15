Los 36 mejores equipos de Europa en la temporada 2024 – 2025 empiezan este martes 16 de septiembre la primera fase de la Champions League. Serán un total de ocho jugadores colombianos los que dirán presente en este torneo, el más prestigioso del mundo.

Luis Díaz, con el Bayern de Múnich, será el más experimentado. Además, en teoría, parte como el que más tendrá posibilidades de obtener el título.

El guajiro, ex jugador de Junior de Barranquilla, afrontará su sexta Champions, luego de dos con el Porto y tres con el Liverpool. Con el cuadro inglés llegó a la final de la temporada 2021 – 2022. En las cinco temporadas en esta competencia, Luchito acumula 34 partidos, 10 goles y cuatro asistencias.

Otro con también bastante experiencia en esta competición es Dávinson Sánchez, quien esta temporada lo hará con el Galatasaray, así como lo hizo el año pasado. Antes, participó en cuatro ocasiones con el Tottenham. Acumula 27 encuentros y dos asistencias.

También tendrá la oportunidad de disputar minutos en la Liga de Campeones el zaguero Juan David Cabal, con la Juventus. La temporada pasada alcanzó a jugar en dos partidos.

Por otro lado, el samario Luis Javier Suárez, quien viene de una gran actuación con la selección Colombia, volverá a la Champions esta temporada con su equipo el Sporting de Portugal. En la temporada 2022 – 2023, el goleador jugó 113 minutos en esta competición en cuatro partidos, con Olympique de Marsella.

Por su parte, esta temporada serán cuatro los colombianos que debutarán en la Champions: Ríchard Ríos, con el Benfica, Cristhian Mosquera, con el Arsenal, Camilo Durán, con el Qarabag de Azerbaiyán, y Kevin Medina, también con el Qarabag.

Partidos de colombianos en la Champions este martes 16 de septiembre

Athletic Club vs. Arsenal (Cristhian Mosquera) 11:45 a.m.

Benfica (Richard Ríos) vs. Qarabag (Camilo Durán y Kevin Medina) 2:00 p.m.

Juventus (Juan David Cabal) vs. Borussia Dortmund 2:00 p.m.