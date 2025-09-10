La Selección Atlántico Sub 17 dio un golpe de autoridad en la primera fecha de la fase final del Campeonato Nacional Sub 17 de Fútbol, al golear 4-0 a Antioquia en el estadio Romelio Martínez.

El equipo dirigido por el técnico Gian Carlos Torres liquidó el compromiso en el primer tiempo en un lapso de 6 minutos.

Al 30’ llegó el 1-0 en una jugada en la que Johan Brausin le dio un pase a Jairo Torres, quien dentro del área tuvo un control un poco largo, pero la pelota le llegó a Evaldo Pérez y el volante con un zurdazo certero acomodó la esférica ajustada al palo derecho del arquero Deiner Longa.

El mismo tridente en el minuto 33 participó en un contragolpe letal que finalizó con el 2-0. Evaldo lanzó un pase largo para Brausin, quien eludió a un defensor y sacó un tiro de zurda que rechazó el portero; Torres tomó el rebote y con el control con su pie izquierdo hizo pasar de largo a Longa, para luego picar el balón con su botín derecho cuando un defensor se lanzó al piso.

Fue el octavo gol en el torneo para el delantero del Barranquilla FC.

En el tercero también fueron protagonistas Johan y Evaldo. Brausin desbordó por izquierda y lanzó un centro al área, José Munive le bajó la pelota a Pérez, quien con un toque sutil con su talentosa zurda se la devolvió en el punto exacto para que ‘El Rayo’ solo tuviera que hacer lo que hizo: fusilar al guardameta con un derechazo.

Para la segunda etapa los antioqueños intentaron reaccionar para acortar el resultado, pero lo único que vieron fue que se amplió al minuto 62.

Evaldo en esta ocasión se juntó con otro de sus socios que entró para el segundo tiempo: Philippe Oviedo, quien eludió a un rival y le devolvió el balón a Pérez, el 10 recibió dentro del área, se sacó de encima a su marcador y definió de zurda arriba, completando su doblete y el 4-0 definitivo.

Esta es la segunda victoria de los atlanticenses contra los antioqueños este año. El pasado 17 de agosto le habían ganado 2-1, quitándole el primer lugar del Grupo 1 de la fase semifinal.

Atlántico queda con 3 puntos y en la segunda fecha visitará a Valle del Cauca, el próximo martes en Yumbo. Los antioqueños el domingo recibirán a Bogotá.

Cabe recordar que este cuadrangular final se jugará todos contra todos con partidos de ida y vuelta. El equipo con más puntos será el campeón.