La selección Colombia ganó, gustó y puso a soñar a millones de colombianos tras su clasificación al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El estadio Metropolitano vibró con el triunfo de ‘la Amarilla’ 3 – 0 ante Bolivia, que se impuso desde el primer momento con las jugadas magistrales de James Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, Santiago Arias y Camilo Vargas.

Leer más: Barranquilla, la casa de las seis clasificaciones mundialistas de Colombia

Los dirigidos por Néstor Lorenzo salieron a la grama del ‘Coloso de la Ciudadela’ con el propósito de garantizar un cupo a la copa mundial de la Fifa y romper una racha de seis partidos sin ganar. Los colombianos querían dejar atrás el sinsabor de no haber clasificado al Mundial pasado celebrado en Catar por lo que sí o sí querían dar una nueva alegría a la afición, y lo logró con las tres anotaciones de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, quienes sellaron el pase al séptimo mundial de su historia.

Ahora el combinado patrio se ubicó en la quinta posición de la tabla con 25 puntos, y espera ratificar el buen momento ante la selección de Venezuela el próximo 9 de septiembre.

Le puede interesar: En medio de la felicidad, una tristeza: James Rodríguez se despidió de Barranquilla

Resumen del partido

Los anfitriones se apropiaron del balón desde el primer momento, pero tuvieron dificultades para romper la numerosa defensa boliviana, por lo que el primer acercamiento llegó apenas al minuto 8 en una jugada en la que Córdoba sacó un remate en el área que pasó por encima de la portería de Carlos Lampe.

El equipo local siguió atacando y tuvo oportunidades de abrir el marcador con remates del volante Jhon Arias, del centrocampista Richard Ríos y de James que fueron atajados todos por el guardameta boliviano, que empezó a convertirse en la figura del partido.

Le puede interesar: Jhon Córdoba tuvo su revancha

Los visitantes, por su parte, solo tuvieron una oportunidad para anotar en el primer tiempo al minuto 17 en un remate de tiro libre del atacante Miguel Terceros que pasó muy cerca del palo derecho del arco de Camilo Vargas.

En ese contexto, Colombia abrió el marcador al minuto 32 en una buena jugada en la que el extremo Luis Díaz se asoció con el lateral Santiago Arias, que mandó un centro rastrero para que James, de primera y con el pie derecho, mandara el balón al fondo de la portería de un sorprendido Lampe.

En el segundo tiempo, el partido estuvo más luchado, aunque los anfitriones mantuvieron el control de la pelota. Sin embargo, La Verde se volvió a acercar al 52 con un fortísimo remate de media distancia que atajó Vargas.

El juego también empezó a ser más lento y ambos equipos se relajaron, especialmente en defensa donde dejaron espacios que trataron de aprovechar los delanteros con su velocidad.

Justamente Miguel Terceros, el más activo de los atacantes bolivianos, volvió a tener una oportunidad al contragolpe en la que quedó solo bajo el arco pero no pudo rematar.

Lea también: Juan Fernando Quintero espera que Dios le dé “mucha salud” para “llegar con buen ritmo” al Mundial de 2026

Colombia, por su parte, sí supo aprovechar los espacios y amplió el marcador al 74 cuando Quintero, que reemplazó a James que salió con molestias, filtró un pase para Córdoba, que entró al área y sacó un derechazo imposible de atajar para Lampe.

El 3-0 llegó al 83 en otro gran jugada colectiva en la que Luis Díaz desbordó por el costado izquierdo y mandó un pase al otro lado del área para Quintero, que recibió cómodo y tuvo tiempo para sacar un remate bien acomodado que hizo estallar en júbilo a la multitud que llenó el estadio Metropolitano.

En el cierre, Lorenzo dio ingreso al veterano goleador Dayro Moreno, que este mes cumple 40 años y estaba pedido por el público, y el equipo dio trámite a los minutos finales para celebrar una clasificación que estaba aplazada desde hace varias jornadas.

Celebración de los jugadores

Tras conseguir la clasificación, los jugadores no pudieron ocultar sus emociones. Lágrimas, risas, abrazos y por su puesto bailes fueron los protagonistas posterior al triunfo ante Bolivia.

Lea también: En imágenes: así se vivió la clasificación de Colombia al Mundial 2026

A través de redes sociales se conoció un emocionante momento que vivieron los jugadores dentro de los camerinos. En las imágenes se ve a los deportistas celebrando con una ronda de baile.

James, Lucho, Dayro, Davinsón, Jerry Mina, Johan Mojica, entre otros, se dejaron llevar por la música y sacaron sus pasos prohibidos al ritmo de reggaetón.

Las imágenes desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde exaltaban la labor de los jugadores.

“Eso es lo que necesita este país! Fútbol, música, responsabilidad, compromiso y alegría!”; “Definitivamente Dayro le volvió a dar ese toque de unidad a la selección Colombia”; “Que energía tan bacana”; “Lleven a Dayro pal mundial papa... Aporta en la cancha y aporta fuera con la alegría...”; “Hoy era el día y fue maravilloso…nuestro James metió su gol, Córdoba demostró el gran jugador que es y que Dios no deja a sus hijos en vergüenza, Juan Fer metió su golazo , sin duda un jugadorazo y a Dayro se le dio su oportunidad que se la merecía tiene gol, calidad y no todos son goleadores del fútbol colombiano”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.