Millonarios, que viene de sumar su segunda victoria al hilo en segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano, el pasado viernes ante Águilas Doradas en estadio Alberto Grisales de Rionegro, recibió una noticia negativa.

Leer también: Juan Fernando Quintero quiere hacer dupla con James Rodríguez ante Bolivia: “Ojalá”

La Dimayor emitió la resolución número 86 en la que anunció que el equipo fue sancionado con una multa de 11.388.000 de pesos y la suspensión de la tribuna norte del estadio El Campín por una fecha. El equipo confirmó que apelara la sanción y pasara a un llamado de atención ya que consideran que es desproporcionada.

La sanción tiene que ver con una situación que se presentó en el estadio bogotano en la fecha en la que el cuadro embajador se enfrentó al Unión Magdalena. En ese momento los hinchas en la tribuna norte del estadio, la cual es ocupada por una de las barras del equipo, lanzaron una gran cantidad de zapatos al campo de juego.

La protesta, bastante particular, hizo que se detuviera el partido en ese momento por más de 20 minutos.

Con la sanción, Millonarios no contará con la presencia de hinchas en la tribuna norte de El Campín en el clásico capitalino ante Santa Fe, que se disputará el próximo sábado 6 de septiembre a las 8.30 p.m.

Importante: La selección Colombia lanzaría la camiseta retro inspirada en el Mundial de Italia 1990

Millonarios, ahora con Hernán Torres como director técnico, se mantiene en la posición 16 de la clasificación en el FPC, con siete puntos en ocho partidos.