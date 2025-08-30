No hay reparos. Volvió el fútbol que nos había enamorado. El de las cuatro primeras fechas de Junior en esta temporada y el de José Enamorado en 2023.

Con la chispa, velocidad y habilidad del extremo derecho, que recuperó su mejor versión, y un trabajo colectivo ordenado, solidario, armonioso, dominante y contundente, los rojiblancos destrozaron 4-0 a Llaneros FC y se mantuvieron firmes en el liderato de la Liga II, este viernes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la novena fecha.

Guillermo Paiva y Jhomier Guerrero, con asistencias de Enamorado, anotaron los dos primeros goles a los 2 y 33 minutos. El atlanticense encaró, se atrevió, desbordó, centro y dejó viendo un chispero a Óscar Cabezas, lateral visitante, y a todos los adversarios que enfrentó.

Estaba ‘on fire’ por el carril derecho, con la complicidad de Guerrero, otro que desempolvó sus principales virtudes y fue vital para acabar la esterilidad de la ofensiva.

La etapa inicial resultó completamente favorable para los ‘Tiburones’. Fueron amplios dominadores del juego y generadores constantes de buenas posibilidades de gol. Para colmo de males de Llaneros, Jan Angulo fue imprudente en una acción contra Suárez y se fue expulsado en la agonía de los primeros 45 minutos. Esa inferioridad numérica los terminó de hundir.

Los rojiblancos estaban ordenados y seguros en defensa, más allá de algunos excesos de confianza y planchazos en falso de Jermein Peña ante algunas escaramuzas llaneras. Con esa solvencia en el fondo, el equipo lograba salir con confianza y claridad.

Carlos Esparragoza alumbraba mucho más el camino con la calidad y precisión con la que conducía el balón y lo cedía. El volante, que fue uno de los jugadores más sobresalientes en el triunfo 2-0 sobre Atlético FC, volvió a cumplir un trabajo eficaz. Bien ubicado para recuperar y muy sereno para poner a circular el esférico.

En medio de esas certezas en la zaga y el medio, Junior era un equipo punzante y peligroso, sobre todo por el costado derecho, donde Guerrero y Enamorado seguían haciendo de las suyas.

Enamorado, que ya venía dando muestras de su recuperación en anteriores partidos entrando desde el banco, y que fue figura ante Atlético siendo titular, se lució por derecha y creó por su banda las dos primeras anotaciones y estuvo involucrado en la tercera, ya en el segundo tiempo (minuto 64), después de una vistosa jugada colectiva en la que Teófilo Gutiérrez, quien había ingresado en el comienzo del segundo tiempo por Paiva, profundizó para Suárez. El lateral zurdo mandó el pase desde el costado que fue desviado por Cabezas, quien estaba marcando a Enamorado.

Teo fue otro jugador destacado, poniendo a jugar a sus compañeros, apareciendo por todos lados como un punto de apoyo, manejando los hilos, asociándose y lanzando grandes pases al vacío como el que le puso a Castrillón para que ‘Tití’ Rodríguez anotara.

Jesús Rivas, ubicado por la izquierda, no desequilibró como un extremo natural, pero interiorizó bastante con sorpresivas diagonales en las que pisó el área con posibilidades de anotar y ayudó a rentabilizar el toque.

El mediocampista, que ya había despertado ante Atlético, fue agresivo y ágil en marca, desahogó con cambios de frente, con amagues sorpresivos y pases entre líneas que brindaron mejores opciones en posesión y penetración. Fue otro de los bastiones del triunfo con su esfuerzo y buen manejo.

Llaneros FC no llegó con verdadero peligro en todo el juego. Estuvo más cerca el quinto que el descuento. Junior fue envolvente y merecido vencedor con ese fútbol que enamora.

MINUTO A MINUTO

2. Gol de Junior. Saque de banda que recibe Enamorado, e inmediatamente manda un balón al corazón del área que Guillermo Paiva, casi sin dejarla picar, remata rasante para vencer a Miguel Ortega.

16. Jhomier Guerrero se junta con Enamorado, se proyecta, engancha a su marcador y pone un gran pase que supera al portero y que Jesús Rivas no alcanzó a empujar hacia el fondo de la red.

23. Tiro de esquina y peligroso cabezazo de Paiva que el arquero controla en dos tiempos.

31. Chará desperdicia una buena oportunidad de gol que le sirvió Enamorado.

33. Gol de Junior. Pasesote al vacío de Paiva, Enamorado se escapa por derecha y cede rasante a Jhomier Guerrero, que se metió por el centro y no desaprovechó la posibilidad.

40. Paiva recupera una pelota y cede para Rivas, quien se escapa solitario, pero los agarrones de un defensor, que increíblemente no fueron sancionados por el árbitro Alejandro Moncada, frustraron que llegara al área rival a definir. Prefirió luchar la pelota que tirarse y el juez central falló.

41. Tarjeta roja para Jan Angulo por falta con los taches contra Yeison Suárez.

59. Tocata de Junior que finaliza con una resolución imprecisa de Esparragoza.

62. Guerrero se cuela en el área e intenta poner un pase ‘de la muerte’ que es bloqueado.

64. Gol de Junior. Nueva brillante jugada colectiva. Teo profundiza para Suárez por la izquierda y este pone centro rasante que sobrepasa al ‘Tití’ y la pelota le queda a Enamorado para que anotara el tercero.

70. Tití Rodríguez despilfarra un mano a mano con el arquero.

90+1. Gol de Junior. ‘Tití’ Rodríguez anota tras un pase-gol que le puso en bandeja Castrillón luego de un gran pase al espacio de Teófilo.