Colombia firmó una de sus fechas más productivas en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El patinaje de velocidad volvió a marcar el ritmo con cinco oros y una plata; el levantamiento de pesas sumó dos títulos panamericanos con cupos a Lima 2027; Daniela Verswyvel aportó plata en esquí náutico; y la lucha grecorromana entregó tres bronces.

La jornada dejó además finalistas en atletismo, liderazgo parcial en golf por equipos mixtos, estreno en canotaje de velocidad, y actividad en voleibol y natación artística, para que Colombia siga segundo en el medallero general, con 36 oros, 21 platas y 28 bronces, detrás de Brasil y con un oro de diferencia sobre Estados Unidos.

Colombia arrasó en el patinaje con una conquista de 5 oros y 1 plata en las seis pruebas. En fondo, Camila Giraldo ganó los 5.000 m puntos (23 pts) y los 10.000 m eliminación; en varones, Sebastián Flórez fue plata en 5.000 m puntos (17 pts) y oro en 10.000 m eliminación, superando esta vez al ecuatoriano Nicolás García.En velocidad, Kollin Castro se coronó en 500 m + distancia femenino (46.023) y Santiago Vásquez en la prueba masculina (43.626).

El levantamiento de pesas debutó con dos oros, Gelen Yulieth Torres fue campeona panamericana junior en 58 kg con 213 kg en el total, imponiendo récords panamericanos junior en arranque, envión y total, e igualando el récord mundial junior de arranque. La mexicana María Hernández (189 kg) y la ecuatoriana Brithany Moncayo (186 kg) completaron el podio.

En 65 kg masculino, José Eber González se quedó con el oro con 281 kg, por delante del venezolano Dionangel Vargas (273 kg) y el cubano Yulieski Martínez (268 kg). Ambos colombianos aseguraron cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En esquí náutico, Daniela Verswyvel logró la plata en figuras femenino, detrás de Sofía Abelson (EE. UU.) y por delante de Hannah Stopnick (CAN).

En lucha grecorromana, Cristopher Verástegui (60 kg), Ronaldo Sánchez (67 kg) y Nilson Sinisterra (77 kg) se colgaron el bronce tras imponerse en sus combates de repesca por el tercer lugar.

En atletismo, Colombia metió tres atletas a las finales de 200 m: Laura Martínez (23.61) y Marleth Ospino (23.76) en damas, y Ronal Longa (20.71) en varones. Las finales serán este jueves 21, 6:10 p. m. (F) y 6:20 p. m. (M).

El Golf de Colombia lidera el mixto por equipos, tras completar la R1 y nueve hoyos de la R2 reprogramada, Colombia comparte la punta con Perú con +3 (219). Contaron las tarjetas de Tomás Restrepo (69 en R1; -1 en los 9 de R2) y Daniela Páez (+4 en R1; +3 en los 9 de R2). Paraguay es tercero (220). Este jueves se completan los 9 hoyos finales y arranca el individual.

En canotaje de velocidad, Santiago Manrique fue 8.º en K1 1000 m (4:17.47) y Cristian Ávila 8.º en C1 1000 m (5:14.44). En damas, Sandra Scalia fue 6.ª en K1 200 m (48.07) y Melissa Carrillo 7.ª en C1 200 m (57.72).

En voleibol coliseo masculino, Colombia cayó 0–3 ante Cuba (cuartos) y jugará por los puestos 5.º–8.º frente a Paraguay. En voleibol playa femenino, Mercy Beleño / Mariana Gaviria perdieron 0–2 con Cuba (octavos) y pasan al cuadro 9.º–12.º ante Argentina.

En Natación artística, Colombia ocupó el 4.º lugar en rutina técnica de equipos mixtos (217.8250), detrás de México (251.9950), Estados Unidos (237.0475) y Chile (229.6350). En dueto técnico femenino, Luisa Botero / Mabel Tobón fueron 6.ª (228.0500). El equipo vuelve el viernes con libre y acrobática.

Medallas de Colombia (Miércoles, 20 de agosto)

ORO

Patinaje – 5.000 m puntos (F): Camila Giraldo — 23 pts

Patinaje – 10.000 m eliminación (F): Camila Giraldo

Patinaje – 500 m + distancia (F): Kollin Castro — 46.023

Patinaje – 500 m + distancia (M): Santiago Vásquez — 43.626

Patinaje – 10.000 m eliminación (M): Sebastián Flórez

Levantamiento de pesas – 58 kg (F): Gelen Yulieth Torres — 213 kg

Levantamiento de pesas – 65 kg (M): José Eber González — 281 kg

PLATA

Patinaje – 5.000 m puntos (M): Sebastián Flórez — 17 pts

Esquí náutico – Figuras (F): Daniela Verswyvel

BRONCE

Lucha grecorromana – 60 kg (M): Cristopher Verástegui

Lucha grecorromana – 67 kg (M): Ronaldo Sánchez

Lucha grecorromana – 77 kg (M): Nilson Sinisterra