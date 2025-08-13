Cuatro tenistas colombianos, dos jóvenes y dos experimentados, avanzaron a la segunda ronda del KIA Open Challenger de Barranquilla, que se realiza en el Complejo Distrital de Raquetas.

En el cierre de la jornada, en un emotivo partido, Nicolás Mejía derrotó a Adhithya Ganesan de EE.UU. por 7/5 3/0 y abandono, tras una lesión del jugador norteamericano. Mejía se medirá en segunda ronda del torneo al estadounidense Joshua Sheehy, quien superó al colombiano Adriá Soriano por 7/6(7), 4/6, 6/3.

Otro veterano de nuestro país que avanzó fue el bogotano Juan Sebastián Gómez, derrotando 7/5 6/4 a Jacob Brumm, de EE.UU. Gómez enfrentará este miércoles al norteamericano Cannon Kingsley.

Los triunfos de la nueva generación estuvieron a cargo de Miguel Tobón Jr., quien superó en sets corridos al paraguayo Adolfo Vallejo, por 6/3 6/4, en una hora y 26 minutos. Tobón se medirá en segunda ronda al británico Arthur Fery. Entre tanto, el tolimense Johan Rodríguez venció en un juego relativamente cómodo a Noah Schachter, de los EE.UU., quien venía del torneo del Qualy, por parciales 6/1, 6/2. Rodríguez enfrentará este miércoles al ucraniano Vitaliy Sachko.

Entre tanto, el argentino Facundo Bagnis siguió mostrando su clase en el torneo, al superar, en un disputado encuentro, al estadounidense Felix Corwin, por parciales 6/3, 6/7(2) y 6/3. Bagnis enfrentará en segunda ronda al australiano Bernard Tomic, quien venció al marroquí Taha Baadi, en los que podría considerarse una final adelantada por la calidad de estos jugadores. Este partido está programado para las 4:30 p.m.

El sembrado número uno del KIA Open Challenger de Barranquilla, el argentino Juan Pablo Ficovich, liquidó por 7/6(3), 6/0 al brasileño Paulo Saraiva Dos Santos, y se medirá este miércoles al dominicano Peter Bertran.

El chileno Tomás Barrios, favorito número 2 del certamen, le ganó 6/1, 7/5 al japonés Kenta Miyoshi. El tenista austral se medirá en segunda ronda al ecuatoriano Andrés Andrade.

La programación de este miércoles iniciará a las 11 de la mañana.