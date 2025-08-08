En medio de la tristeza por la muerte de Eugenio Baena, se celebraron los 40 años del título mundial de Miguel ‘Happy’ Lora, con un interesante y nostálgico conversatorio, ayer en el Cubo de Cristal de la Plaza de La Paz.

Entre los presentes no estaba el mexicano Daniel Zaragoza, a quien el cordobés arrebató el cinturón del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el 9 de agosto de 1985, en Miami, pero sí su compatriota, Raúl ‘el Jíbaro’ Pérez, quien lo destronó el 29 de octubre de 1988, en Las Vegas, Nevada, después de que ‘Happy’ hiciera siete defensas exitosas de su cetro ante el puertorriqueño Wilfredo Vázquez, el mexicano Enrique Sánchez, el estadounidense Alberto Dávila (dos veces), el mexicano Antonio Avelar, el bahameño Ray Minus y el argentino Lucio ‘Metralleta’ López.

“Te lo mereces porque eres y siempre serás una gran persona y un campeón del mundo. Eres uno de los mejores boxeadores que he conocido en toda mi vida. Cuando yo pelee contigo, sinceramente te lo digo, yo no pensé que yo fuera a ganar. Yo te admiro mucho”, expresó el expugilista azteca a Lora ante todos los presentes, después de entregarle un cinturón conmemorativo de la AMB.

Johnny Olivares /El Heraldo Raúl ‘el Jíbaro’ Pérez le entregó a Miguel ‘Happy’ Lora un cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Los periodistas Estewil Quesada y Fabio Poveda Ruiz moderaron la conversación entre los dos ex monarcas de boxeo. El diálogo estuvo cargado de recuerdos y anécdotas sobre el boxeo de hace 40 años y de la carrera de ‘Happy’ Lora.

“Recuerdo que nunca había peleado con un zurdo cuando enfrenté a Zaragoza. Estaba bastante preocupado en los primeros asaltos: ‘ñerda, se me está complicando la pelea’. Pero gracias al señor Jesús, a quien le estaba pidiendo que me ayudara, le di un golpe a en el pecho, bajó un poco la barbilla y con ese golpe lo mandé a la lona. Ese golpe le hizo daño en toda la pelea y tres veces lo tumbé”.