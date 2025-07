Adolfo ‘el Tren’ Valencia es voz autorizada para hablar del Bayern. El exjugador colombiano, que brilló entre 1993 y 1994 en el gigante bávaro, mostró su felicidad por la llegada del guajiro Luis Díaz al equipo alemán.

‘El Tren’ cree que en el talento del exjugador del Junior y considera que no le va a quedar grande figurar con el Bayern, un club en el que, para él, seguirá creciendo como jugador, especialmente en la parte física.

En diálogo con EL HERALDO, ‘el Tren’ habló de todo lo que rodeó la llegada de Luchito al Bayern, resaltando que el paso que da es un “salto de calidad”.

El país está contento de ver cómo otro de sus grandes futbolistas, como el guajiro Luis Díaz, llega a un club de la importancia del Bayern Múnich, un club donde usted dejó una huella importante. ¿Cómo ve este nuevo logro para el fútbol colombiano?

Para mí es una felicidad muy grande el saber que Luis Díaz, con todo lo que le ha dado a Colombia a nivel Selección y lo bien que nos ha representado en Europa, en clubes como el Porto y el Liverpool, llegue ahora un club tan importante para mí como lo es el Bayern. ‘Lucho’ es una gran persona y un tremendo jugador. Esto es un mérito grande para él, por todo lo que ha hecho en su carrera, y es eso lo que hoy le abre las puertas del Bayern. Yo estuve allá y lo hice muy bien, James también dejó su huella y no tengo dudas que ‘Lucho’ también lo hará, porque allá a los jugadores latinos les va bien. Por sus características sé que va a sobresalir, porque además es un jugador muy disciplinado, y cuando uno es disciplinado tiene muchas opciones de triunfar, porque en el deporte la disciplina lo es todo.

¿Por qué es tan difícil llegar a un club tan grande como el Bayern, donde solo tres colombianos han jugado en toda su historia, usted, James y ahora Luis Díaz?

Es difícil porque ese es un club que le da mucho valor al jugador alemán. Date cuenta que incluso la directiva está compuesta de puro exjugadores históricos del Bayern. Cuando un jugador extranjero llega allá es porque tiene el visto bueno de todos, y eso en parte es una ventaja, porque te dan mucha confianza y todas las facilidades para que puedas desempeñarte de la mejor forma. Cuando el Bayern va a fichar a alguien le piden consejos a los exjugadores, a los referentes, esa es una característica y una ventaja que tienen ellos como institución. ‘Lucho’ llega allá con el visto bueno de todos, o de la mayoría, y porque creen que puede ayudar. Es un gran fichaje. Yo lo veo muy bien. En lo futbolístico no hay dudas y estoy seguro que él, como persona, se va a amañar a la ciudad y a la cultura. El club está rodeado de buenas personas y lo van a ayudar. Ayer, en el poquito tiempo que vi el noticiero, uno mira la forma como lo recibieron, como lo abrazaron, y eso es bueno, te deja una sensación positiva.

¿Cree que le será fácil a Luis Díaz adaptarse a lo que será la Bundesliga?

Claro que sí. Luis Díaz va a encajar perfecto. ¿Por qué? Porque, además de que es un muy buen futbolista, va a tener a su lado 10 o 12 jugadores de primer nivel, máquinas que lo van a ayudar mucho. Cuando uno juega con gente que sabe a su lado las cosas se hacen mucho más fáciles. Él lo que tiene que hacer es adaptarse rápido en lo físico, porque apenas está llegando de sus vacaciones y no ha hecho una muy buena pretemporada. Eso es lo que va a hacer el Bayern ahora, intensificarle los trabajos físicos unos 15 días para tenerlo listo para el debut. Lo otro es que él entienda rápido el sistema, pero no creo que tenga problemas, porque él es un jugador inteligente, lo ha demostrado a donde ha ido. Marcó diferencia de una en los clubes donde ha estado, en Junior, en el Porto y en el Liverpool, eso demuestra que no necesita mucho tiempo para sentirse cómodo y mostrar lo mejor de su fútbol. No creo que tampoco tenga problemas con la ciudad porque ya ha estado en Europa, conoce las estaciones, sabe cuando hace frío, cuando llega el otoño, cuando se mete la primavera, y Alemania es muy parecida a Inglaterra en ese sentido. ‘Lucho’ ya sabe lo que es vivir en Europa. Cuando empiece a meter goles la afición lo va a querer, no tengo dudas de eso, se los va a echar en el bolsillo.

Cortesía Bayern Múnich Luis Díaz en su presentación como nuevo jugador del Bayern Múnich.

¿Cree que el idioma puede jugar en su contra?

No creo. A él le van a poner a Cristina a su lado. Ella fue la traductora mía, todavía está en el club. Ella es muy buena gente, habla muy bien el español y ayuda mucho al jugador extranjeros, especialmente al latino. El Bayern, a todo jugador que llega allá, le busca un horario flexible para que aprenda el idioma, o por lo menos lo básico. Ellos entrenan de 8 a 11 de la mañana, tres horitas diarias, y luego quedan libres, entonces Díaz tiene todo el día para estudiar. Igual no debe obsesionarse con eso porque nunca lo va a terminar de aprender. El alemán es un idioma difícil, podría decir de los más difíciles del mundo. Hay gente que dura 7 o 8 años allá y no termina de hablarlo. Todo está en la voluntad de uno para medio aprenderlo. Yo, por ejemplo, soy muy sincero, yo jamás aprendí a hablarlo ni tampoco le puse empeño. Yo lo que le decía al profesor es que me enseñara las tres o cuatro cosas básicas para defenderme, cómo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, y como una guía para pedir cosas, y listo. Igual yo me adapté rápido a la cultura, a la ciudad, y pude rendir de la mejor manera. La pasé muy bien allá y sé que ‘Luchito’ también lo hará.

¿Qué opina de esas personas que aseguran que el paso de Luis Díaz al Bayern Múnich es un retroceso en su carrera, teniendo en cuenta que sale de una liga muy competitiva como la Premier a otra donde solo manda el gigante bávaro?

¿Cómo uno va a retroceder si va a un club que compite para ganarlo todo? Uno retrocede cuando uno va a un club que no va a ganar nada. El Bayern es el equipo que manda en la Bundesliga, que es una liga muy competitiva, y es un club que pelea por la ‘Champions’ todas las temporadas. ‘Lucho’ va a un club que siempre compite, un club que siempre se arma bien, un club con historia, con copas en sus vitrinas, con grandeza, que no le envidia nada al Liverpool ni a nadie, porque tiene lo suyo. Un club que para mí es ‘Top 5’ en el mundo. Entonces, cómo van a decir que está retrocediendo. Además, es un club que trabaja muy bien la parte física, y eso le va a ayudar a ‘Lucho’ para llegar mejor a la Selección. Es, sin duda, un salto de calidad y ojalá esta experiencia lo haga crecer más como jugador. Estoy seguro que así será.

¿Qué mensaje le quiere enviar a Luis Díaz antes del inicio de esta nueva experiencia europea en otro grande del ‘Viejo Continente’?

Que le deseo muchos éxitos, que se adapte lo más rápido tanto él como la familia, y que le mando muchas bendiciones. Él es un jugador y una persona que se merece esto que le está pasando, porque es un gran profesional. Nosotros como colombianos lo que queremos es que le vaya bien y que le siga abriendo las puertas a otros jugadores colombianos, como ya lo hizo en el Liverpool. Entonces, muchos éxitos, que Dios lo bendiga. Dele, ‘Luchito’, que usted tiene talento para jugar en el Bayern y marcar diferencia. Acá estaré haciéndole fuerza como un hincha más del Bayern y como un hincha más de su fútbol.